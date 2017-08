CCAC não divulga casos sob investigação para garantir a imparcialidade das eleições

O Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) esclareceu que os casos sob investigação, assim como o seu conteúdo e progresso, estão protegidos por segredo de justiça e não podem ser divulgados ao público. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o organismo referiu que se forem revelados casos de suspeita de suborno durante o período de eleições estes podem afectar a imparcialidade do escrutínio. Como departamento responsável pelo cumprimento da lei, o CCAC deve cumprir com o dever de neutralidade e imparcialidade previsto na Lei Eleitoral, afirma aquele organismo.

Sobre alguns candidatos que foram descobertos pelo CCAC a usar t-shirts publicamente com o número da respectiva lista no boletim de voto, o organismo indicou que está a analisar estes casos. O canal não refere quais são as listas em questão e menciona apenas que se refere a uma distribuição gratuita de refeições por parte de uma associação e que o CCAC não vai interferir com o vestuário desportivo impresso com um número.