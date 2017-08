Armazém com produtos inflamados preocupa Leong Veng Chai

Um armazém na Rua Seis do Bairro da Areia Preta, que os residentes da zona dizem ser utilizado para armazenar botijas com gases de petróleo liquefeitos (GPL), levou o deputado Leong Veng Chai a questionar o Governo sobre as medidas de segurança adoptadas para a área.

“Segundo alguns residentes daquela zona, muitas botijas azuis de GPL encontram-se sempre depositadas no referido armazém cujas instalações são bastante toscas e obsoletas, e não se verificam ali equipamentos contra incêndio, como por exemplo, extintores”, escreve o membro da Assembleia Legislativa, numa interpelação. “O armazém está cheio de riscos para a segurança”, frisa.

“As instalações acima referidas já obtiveram documentos emitidos pelo Governo que reconhecem a sua legalidade e segurança? Os trabalhos executados nesses lugares satisfazem, ou não, as exigências de segurança?” questiona.

No documento, Leong Veng Chai explica que o armazém em causa está numa zona residencial, e perto de uma área que serve para estacionar vários motociclos.

O legislador ligado à Associação de Trabalhadores da Função Pública de Macau pergunta também se já foram feitos regulamentos claros que definam “a distância exigida” entre os armazéns de produtos inflamáveis e as habitações dos residentes, assim como “as respectivas exigências de segurança”.