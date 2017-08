Tong Hio Fong sobre caso Melinda Chan: “Será que é propaganda eleitoral?”

Quando questionado, ontem, sobre as declarações da deputada e candidata Melinda Chan na Assembleia Legislativa, após a votação às alterações à lei do arrendamento, Tong Hio Fong levantou dúvidas sobre se o acto pode ser encarado como campanha eleitoral.

“Em primeiro lugar temos de ver: será que é propaganda eleitoral? Quando há situações de ilegalidade, a CAEAL, de acordo com a Lei Eleitoral, vai fazer o acompanhamento”, disse, num primeiro momento.

“Se a sugestão não for feita de forma expressa para que as pessoas votem numa pessoa, então já não podemos falar de campanha eleitoral”, complementou.

No final da votação às alterações à lei do arrendamento, contra as quais a deputada foi uma das vozes mais activas, a legisladora deixou o desejo que alguns do votantes ficassem esclarecidos sobre o seu sentido de voto.

“Votámos assim porque é a nossa forma de apoiar o sector imobiliário e as pequenas e médias empresas. Espero que estes sectores tenham visto em quem devem votar”, afirmou a deputada, na semana passada.