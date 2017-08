“Sem arrependimentos”, Chan Meng Kam conclui 12 anos de vida legislativa

Chan Meng Kam mostrou-se “feliz” com a experiência “inesquecível” de servir a sociedade local ao longo de 12 anos na AL. Planos para o futuro? Diz-se “uma pessoa comum” e, por isso, preparado para qualquer outro trabalho.



Elisa Gao

Os 12 anos de vida legislativa de Chan Meng Kam terminaram com o fim da última sessão da 5ª legislatura. “Sem arrependimentos”, foi a resposta do ex-deputado de 55 anos, numa conferência de imprensa na qual também marcaram presença Si Ka Lon e Song Pek Kei. O balanço da conclusão dos trabalhos no hemiciclo teve lugar na morada da Aliança de Povo de Instituição de Macau.

“Tenho sorte por ter tido 12 anos de vida legislativa a servir os residentes locais e a sociedade. Sinto-me feliz porque foi uma experiência inesquecível”, disse Chan Meng Kam aos jornalistas. Questionado sobre se vai procurar funções num cargo mais elevado ou competir por uma licença na indústria do jogo no futuro, Chan fugiu às perguntas afirmando ser uma “pessoa comum”. “Estou fisicamente bem agora, mesmo que seja um trabalho comum, consigo fazê-lo”, afirmou.

Chan Meng Kam iniciou o seu primeiro ciclo legislativo com o seu companheiro Ung Choi Kun (deputado na 3ª e 4ª sessões da Assembleia Legislativa) em 2005. Nas eleições de 2013, foi “o rei dos votos” e levou consigo para o hemiciclo Si Ka Lon e Song Pek Kei.

Durante os 12 anos, a sua equipa tentou essencialmente fazer passar duas propostas: a de proibição da produção, do tráfico e do consumo ilícitos de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, em 2008, com Ung Choi Kun; e a proposta de lei do arrendamento assinada por nove deputados em 2015, que não foi aprovada.

A Assembleia Legislativa (AL) discutiu 165 diplomas ao longo dos últimos 12 anos, na sua maioria com projectos apresentados pelo Governo. “Se os deputados fizerem propostas, isso pode impulsionar o processo legislativo; vale a pena tentar no futuro”, disse Chan Meng Kam.

O ex-deputado foi presidente da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública na legislatura que foi concluída na quarta-feira. Revelou não se opor à abertura ao público das reuniões de comissão que até agora sempre se realizaram à porta fechada. “Nós somos representantes da opinião pública. Se os residentes acharem que, desta forma, existe mais transparência, espero que dêem a conhecer essa opinião – especialmente no período das eleições. Não me vou opor se considerarem esse acompanhamento mais eficiente e transparente”, frisou.

Chan Meng Kam mencionou os “progressos insatisfatórios” de alguns diplomas, nomeadamente o regulamento do transporte de passageiros em automóveis ligeiros de aluguer ou táxis e o regulamento de segurança contra incêndios.

Por outro lado, Chan Meng Kam sugeriu ao Governo a reforma do sistema de hospitais públicos e a atribuição de seguro médico de doenças graves aos residentes, bem como a agilização da administração, a exclusão de processos administrativos desnecessários, tornar pública a avaliação dos oficiais do Governo e a retirada dos funcionários sem as devidas qualificações.

Já o deputado Si Ka Lon referiu que receberam 19,469 pedidos de apoio dos cidadãos, sobretudo para questões relacionadas com habitação, consultoria jurídica, meios de subsistência e administração pública, sendo que acompanharam 5,619 casos.

Na conferência de imprensa, Song Pek Kei considerou que as autoridades administrativas e o poder legislativo cooperam e supervisionam-se mutuamente. Segundo a deputada disse que a AL tem capacidade para tomar a iniciativa de promover o avanço das matérias legislativas e de fazer propostas no sentido de melhorar a interacção entre a Administração e a AL.