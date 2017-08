Quatro a cinco casos de campanha antecipada investigados pela polícia

Entre quatro e cinco das 36 queixas recebidas por campanha eleitoral antecipada vão ser entregues à polícia, após a comissão eleitoral ter considerado que existem indícios de ilegalidade. Também ontem foram revelados 32 casos de assinaturas múltiplas ligadas a pessoas colectivas, que ficam impedidas de votar no sufrágio indirecto.

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

Entre quatro e cinco das 36 queixas recebidas pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) vão ser entregues à polícia para serem investigados em detalhe. Os casos podem mesmo fazer com que as listas sejam punidas com uma multa que vai das 2 mil patacas às 10 mil. A revelação foi feita ontem por Tong Hio Fong, presidente da CAEAL, em conferência de imprensa.

“Houve cinco casos de irregularidades , hoje verificámos entre quatro e cinco situações de antecipação da campanha eleitoral. São casos relacionadas com a internet, ou outras formas, como telefonemas, abordagens na rua. Esses casos foram analisados hoje pela comissão”, disse o presidente, que não soube precisar o número.

“Depois de recebidas as queixas fazemos uma apreciação. Se há irregularidades encaminhamos os casos à polícia. Se após a investigação, a polícia verificar que há mesmo uma irregularidade então vai aplicar uma sanção”, acrescentou Tong Hio Fong, sobre os procedimentos adoptados.

No total, as queixas apresentadas sobre acções de campanha antecipada para as eleições de 17 de Setembro foram 36. Porém, o também juiz do Tribunal de Segunda Instância recusou revelar os nomes das listas envolvidas, pelos casos se encontrarem em investigação.

Além destas irregularidades, Tong revelou que foram descobertos 32 casos de assinaturas múltiplas relacionadas com associações que têm capacidade eleitoral no sufrágio indirecto.

“Recebemos um pedido e verificámos que houve 32 assinaturas múltiplas para a representação de pessoas colectivas. De acordo com a lei eleitoral, estas pessoas colectivas já não têm direito de voto e não há qualquer substituição”, esclareceu sobre a situação.

Lista Nova Ideais perde mais um candidato

Outro dos anúncios feitos pelo juiz está relacionado com o facto da lista “Nova Ideais”, liderada por Carl Ching, ter perdido mais um elemento, neste caso Ip Seng Hong, quinto candidato da lista, que pediu para desistir.

As razões da desistência não foram explicadas à CAEAL. Como resultado, o número de participantes no sufrágio directo desce de 192 para 191. Anteriormente, esta lista já tinha perdido outro candidato, Wong Tin Iao, por não terem sido disponibilizadas à CAEAL todos os dados necessários para que pudesse concorrer.

Tong Hio Fong abordou ainda as regras para os carros de campanha eleitoral. Segundo presidente da comissão não vai haver caminhos proibidos. Ao invés, a opção para evitar problemas de trânsito passa pela colocação de mais polícia nas ruas.

“Temos recebido queixas sobre engarrafamentos e ruído, por isso procedemos a um estudo e falámos com a polícia. Quanto ao ruído, nas nossas instruções já definimos o volume do som. Também vão ser destacados mais agentes da polícia para os pontos com mais engarrafamento”, apontou.

O período para a campanha eleitoral decorre entre 2 e 15 de Setembro.