Os navios de Lai Chi Vun regressam a Macau pelo imaginário da Dream Theatre Association

São pessoas reais aquelas em que se baseia a história apresentada este fim-de-semana no Jardim Cidade das Flores pela Dream Theatre Association. “Our Victory Shipyard” acompanha o percurso de Tam Kan Chun, fabricante de navios, desde os tempos áureos desta indústria – quando Macau conhecia apenas um casino – até à sua actual decadência. Esta e outras histórias são levadas a cena numa tentativa de suster a memória e trazer a vida de volta àquela aldeia em Coloane.

Tam Chon Ip cresceu entre os estaleiros navais de Lai Chi Vun, na altura em que deles ainda saíam os navios em direcção ao mar, criados de raiz ou reparados pelas mãos experientes do seu pai. Os anos foram passando e com eles os barcos iam seguindo, cada vez em menor número, para não mais regressarem. Este cenário de abandono da indústria naval de Macau acompanhou Tam Kam Chun, pai de Tam Chon Ip, a quem passou a arte perdida da construção de navios. O interesse e a herança familiar foram crescendo e materializaram-se na vocação que agora persegue como investigador deste ofício que, durante longos anos, foi o sustento da sua família. A história de Tam Kam Chun, desde os tempos em que das suas mãos ainda saíam navios maiores que os sonhos, assim como os de outras famílias que fizeram de Lai Chi Vun a sua casa, assume este fim-de-semana uma dimensão teatral com o cunho da Dream Theater Association que leva até ao Jardim Cidade das Flores a peça “Our Victory Shipyard” (O Nosso Estaleiro Naval “Victory”).

Outrora de proporções que ocupavam todo o espaço interior de um estaleiro, os navios da Dream Theatre Association assumem agora outras dimensões que lhes permitem ser transportados em cima do palco. Este será montado no sábado e domingo no Jardim Cidade das Flores, e no fim-de-semana seguinte no Jardim do Mercado do Iao Hon, sempre pelas 14h, onde será levada a cena “Our Victory Shipyard”. Não podendo levar as pessoas até Lai Chi Vun, o colectivo traz até elas pedaços dos estaleiros que ainda teimam em manter-se hirtos. Chapas de zinco consumidas pela ferrugem, outras que ainda preservam a sua cor original e tábuas de madeira recuperadas que simulam as paredes que ainda subsistem na pequena vila, compõem o cenário.

Tudo começou com uma vontade, a de o grupo de teatro contar a história dos estaleiros navais de Lai Chi Vun “porque muitas pessoas em Macau não conhecem a história da construção de navios”, lamenta Sin Fong, assistente da Dream Theatre Association. Ao público querem transmitir a arte esquecida deste ofício perdido numa tentativa de fazer perdurar a memória e, quem sabe, trazer de volta a vida àquela aldeia em Coloane.

A vontade não se fica por aqui. O grupo de teatro, juntamente com Tam Chon Ip, encontra-se a dar formação a um grupo de voluntários para mostrarem e contarem as histórias de Lai Chi Vun às pessoas de Macau e aos turistas. “Vamos visitar a antiga aldeia [de Lai Chi Vun] e falar com as pessoas para termos mais informações acerca desta história. Muitas pessoas viam o trabalho dos construtores por isso queremos falar com elas para fazer uma grande investigação da vila”, conta Sin Fong.

“Our Victory Shipyard” servirá também como ponto de partida para a recolha de opiniões quanto ao futuro incerto dos estaleiros. No próximo ano, a associação quer começar com as visitas guiadas a Lai Chi Vun onde pretende apresentar futuras performances e ainda filmar um curto vídeo. Um workshop sobre a construção de navios integra ainda os planos da Dream Theatre Association que assumiu a missão de proteger os últimos estaleiros navais de Macau.