“Na Rota do Verão” até às Casas Museu da Taipa

Os ritmos da estação quente e alguns temas portugueses com um novo fôlego jazzístico vão invadir as Casas Museu da Taipa este fim-de-semana. “Na Rota do Verão” é a sugestão da Casa de Portugal para um programa de sábado e domingo pontuado por vários concertos, aulas de dança, performances e ainda jogos tradicionais portugueses.

Os cinco momentos musicais que compõem a programação vão ser protagonizados por Tomás Ramos de Deus (voz e guitarra), Miguel Andrade (coros, baixo, guitarra e programação electrónica) e Paulo Pereira (saxofone, clarinete e guitarra). A iniciativa, explica Diana Soeiro, coordenadora da Casa de Portugal, insere-se na aposta da instituição em “fazer programas cada vez mais familiares e promover o entretenimento em família”.

Será nestes dois dias que a Casa de Portugal vai apresentar o seu mais recente projecto musical, “JazZés”. Miguel Andrade recuperou alguns temas do Festival da Canção e de artistas portugueses como Rui Veloso ou Sara Tavares e atribuiu-lhes uma nova roupagem de jazz. O projecto, diz Diana Soeiro, “é para continuar e, quem sabe, no futuro gravar um disco”.

“Neste momento vamos experimentar como é a reacção do público porque é jazz essencialmente português. Não quer dizer que eles não interpretem um ou outro tema mais conhecido internacional porque este programa é muito feito para turistas mas a ideia principal deste projecto é fazer arranjos jazzísticos de temas portugueses conhecidos” contou a coordenadora.

O momento performativo será protagonizado por Sérgio Rolo que veste a pele do típico turista de camisa às flores e câmara ao pescoço, sentado num riquexó puxado por uma marioneta interactiva de chapéu de palha e roupas castanhas em cima de uma bicicleta. Outra das apostas é a aula de “aerodance”, uma mistura entre dança e aeróbica com música ao vivo que será inserida nas aulas da Casa de Portugal a partir de Janeiro.

A pensar nos mais pequenos, o programa inclui ainda um concerto de música infantil que reúne alguns clássicos da Disney e de outros “desenhos animados internacionalmente conhecidos, transversais a todas a idades e nacionalidades”, explica Diana Soeiro.

O programa encerra com a “Serenata ao Luar”, “um concerto mais tranquilo de fim de tarde com temas portugueses e temas internacionais [com] uns arranjos muito bonitos que foram feitos especialmente para este concerto pelo Miguel Andrade” conta Diana Soeiro.