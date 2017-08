MP considera recorrer da sentença do caso conexo a Ho Chio Meng

O Ministério Público emitiu ontem um comunicado em que diz respeitar a decisão do tribunal sobre o caso ligado ao ex-Procurador, que puniu seis dos nove arguidos e ilibou outros três. No entanto, deixa a porta aberta para recorrer da decisão.

“O Ministério Público respeita a decisão proferida pelo tribunal encontrando-se a analisar, de forma detalhada, a referida decisão, e, oportunamente, tomará as medidas jurídicas necessárias, de acordo com a situação”, pode ler-se, no comunicado emitido ontem.

No mesmo documento, o MP nega as acusações de ter divulgado os dados pessoais dos arguidos na sua página electrónica após a decisão do processo, como avançado ontem por um meio de comunicação local.

No âmbito do processo ligado a Ho Chio Meng, os arguidos Wong Kuok Wai, Mak Im Tai, Ho Chio Sun, e Lei Kun Pun foram punidos com penas de prisão que variam entre os 14 e 12 anos e Wang Xiandi foi sentenciada a 6 anos na prisão. Já a esposa Chao Sio Fu teve uma pena suspensa de 2 anos, e os arguidos António Lai Kin Ian, Chan Ka Fai e Alex Lam Hou Un foram ilibados.