Inquérito aos residentes sobre jogo responsável arranca na próxima semana

Um estudo sobre o nível de conhecimento sobre jogo responsável dos residentes de Macau tem início na próxima segunda-feira e prolonga-se até ao dia 3 de Setembro. O inquérito tem como destinatários residentes com idade igual ou superior a 18 anos, e será feito através do método de amostragem aleatória e da realização de entrevistas por telefone.

O estudo foi encomendado pelo Instituto de Acção Social (IAS) ao Instituto de Estudos sobre a Indústria do Jogo da Universidade de Macau. “Os respectivos dados a recolher servirão de referência para a implementação das futuras medidas de divulgação sobre o jogo responsável e o rumo de desenvolvimento dos serviços de prevenção e tratamento do distúrbio do vício do jogo, com o propósito de concretizar a implementação de medidas de forma científica”, refere o IAS em nota de imprensa.