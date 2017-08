Guerreiros de Colarinho Branco preparam regresso aos ringues

A iniciativa que coloca os trabalhadores de colarinho branco de Macau nos ringues está de regresso e já começou a preparação para a próxima noite de boxe para estreantes, que está marcada para 25 de Novembro.

João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

A iniciativa “Guerreiros de Colarinho Branco”, que coloca os trabalhadores executivos do território a lutarem num ringue, está de regresso e os interessados já começaram os treinos no ginásio promotor do evento. Os trabalhos para a preparação dos combates, que vão decorrer a 25 de Novembro, tiveram início na segunda-feira.

“Começámos a treinar esta semana e agora os interessados têm pela frente um programa de treinos de três meses. Durante este período treinam entre três a quatro vezes por semana, para melhorarem a sua forma física e aprenderem técnicas de combate”, afirmou o dono do ginásio Warriors Fitness, Howard Stribbell, que é igualmente o director da Escola Internacional de Macau.

“Na primeira segunda-feira apareceram cerca de 15 pessoas. Mas estamos à espera de ter cerca de 30 executivos a treinar connosco. Muita gente disse-nos que está interessada em vir, mas que nesta altura não está em Macau, devido às férias de Verão”, acrescentou, em declarações ao PONTO FINAL.

Há dois anos o evento teve lugar na arena principal do Venetian. Porém, em Março e Outubro do ano passado o evento foi levado para salas secundárias, que têm capacidade para 400 pessoas. Este ano vai voltar a ser utilizada uma sala secundária para os combates, sendo que a audiência é normalmente constituída por familiares dos lutadores e colegas de trabalho.

“Esperamos ter cerca de 30 pessoas a treinar durante os três meses. Depois os combates serão só 10 ou 8, envolvendo cerca de 20 pessoas. Nem todos vão combater porque nessa altura há sempre pessoas que não podem ir porque estão a trabalhar, ou também porque podem surgir lesões durante a preparação”, explicou o responsável pela iniciativa.

Em comparação com as versões anteriores, Howard Stribbell refere que actualmente existe cada vez um maior interesse por parte de trabalhadoras. A última edição já teve um luta entre mulheres, e o próximo evento deve ter pelo menos dois combates deste género.

“Cada vez aparecem mais senhoras a demonstrar interesse nestas iniciativas e a querer combater. No ano passado já tivemos um combate e este anos esperamos ter pelo menos dois”, revelou.

Questionado sobre as emoções de quem acaba o primeiro combate, depois de um treino intenso de preparação, Stribbell confessou que após a emoção, as pessoas têm tendência para atirarem-se às sobremesas que dispensaram durante meses.

“No final, normalmente as pessoas sentem uma grande emoção por terem conseguido ultrapassar os seus limites durante os treinos e o combate. Depois, mostram um grande respeito pelo adversário”, contou.

“Outro aspecto é que depois de meses a evitarem alimentos mais calóricos e bebidas alcoólicas, aproveitam para comer aquela sobremesa que passaram meses a evitar para estarem numa boa-forma”, partilhou.