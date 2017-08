“Governo precisa de envidar mais esforços na redução de resíduos”, defende Chan Hong

Chan Hong considera a eficácia da redução e da reciclagem de resíduos sólidos “insatisfatória”. A deputada interpelou o Governo sobre os prazos para a divulgação do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Macau e das leis e regulamentação relativas à redução de resíduos.

Na sequência dos dados divulgados no Relatório do Estado do Ambiente de Macau de 2016, a deputada Chan Hong aponta que “o Governo precisa de envidar mais esforços na redução de resíduos e na melhoria da taxa de resíduos reciclados”. A ideia foi incluída numa interpelação enviada ao Executivo, na qual a deputada quer saber quando é que a legislação e as regulamentação anunciadas pelo Chefe do Executivo vão ser apresentadas ao público e qual será a resposta aos apelos da indústria de reciclagem.

O Relatório do Estado do Ambiente de Macau de 2016 indica que a taxa global de reciclagem de resíduos conheceu uma tendência de decréscimo relativamente aos dados referentes à última década, bem como que a quantidade de resíduos sólidos per capita de Macau em 2016 atingiu o valor mais alto de sempre, chegando mesmo a duplicar os valores registados em cidades das regiões vizinhas. Segundo o documento, Macau bateu Pequim, Xangai, Hong Kong e Cantão no que respeita à quantidade de resíduos sólidos urbanos descartados “per capita”.

Chan Hong refere na sua interpelação, à qual ainda não obteve resposta, que o Governo tem promovido a redução e a classificação de resíduos; porém, “de acordo com o Relatório do Estado do Ambiente de Macau 2016 publicado recentemente, a eficácia da redução e da reciclagem de resíduos sólidos continua insatisfatória”, aponta.

“No que respeita à melhoria das leis e regulamentos ambientais, o Governo afirmou que vai terminar o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Macau e começar a elaboração das leis e regulações relacionadas com a redução de resíduos. Quando é que o plano e as leis serão dadas a conhecer ao público?”, questionou a deputada.

Chan Hong apontou ser significativo o facto de a quantidade total de papel, plástico e matéria orgânica produzidos no ano passado ter sido superior à registada no ano de 2015, ao mesmo tempo que a taxa de reciclagem de papel e plástico relativa a 2016 se mostrou inferior à de 2015. E denunciou: “Os pontos de depósito de lixo classificado são relativamente descentralizados, e aqueles que estão instalados nas comunidades estão sempre rodeados de grandes quantidades de lixo.”

Em Junho, o director da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, Raymond Tam Vai Man, sublinhou que o Governo pretende concluir, ainda este ano, a elaboração do Regulamento administrativo do plano de apoio financeiro à aquisição de equipamentos para o sector de recolha de resíduos, com vista a conceder ao sector apoio financeiro “para a aquisição de equipamentos para as suas operações, a fim de reduzir os custos operacionais e elevar a sua eficiência”.

O sector da reciclagem aponta, contudo, outros problemas a par da aquisição de equipamento. “Recentemente, a indústria da reciclagem manifestou que enfrenta problemas no que diz respeito à falta de terreno e de recursos humanos. De que forma vai o Governo responder aos apelos do sector, de forma a reforçar a eficácia dos recursos de reciclagem?”, interrogou Chan Hong.

Ainda que note que a consciência da protecção ambiental dos residentes tem vindo a aumentar, Chan Hong quer saber que medidas adicionais estão a ser implementadas pelo Governo para encorajar os cidadãos a reduzir o desperdício na origem, para incentivar os residentes a uma classificação correcta dos resíduos domésticos e para defender um “estilo de vida verde”, mais amigo do ambiente.