Governo abre concurso para fazer plano director

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes lançou um concurso público para apresentação de propostas para a realização do Plano Director de Macau. O anúncio foi feito a 10 de Agosto e publicado ontem no Boletim Oficial da RAEM, num despacho assinado pelo director da DSSOPT, Li Canfeng.

De acordo com a informação disponibilizada, os interessados podem ser sociedades ou consórcios, cujo objectivo comercial esteja relacionado com a área do planeamento urbanístico. As empresas interessadas em concorrer têm igualmente de provar a experiência na área.

O prazo para entrega das propostas é o dia 4 de Outubro pelas 12h00, com os resultados da primeira fase a serem conhecidos a 6 de Outubro. Depois da abertura das propostas, o concurso avança para a segunda fase, mas a data em que o vencedor final é anunciado só será dado a conhecer posteriormente.