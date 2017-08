Uma fotografia do deputado e candidato às eleições Mak Soi Kun a apontar para uma janela que caiu de um edifício tornou-se ontem viral nas redes sociais. No entanto, os internautas mais criativos aproveitaram a imagem para a “sátira” ao candidato e também para apontar alguns dos problemas do território, como o excesso de obras e os buracos nas estradas de Macau.

