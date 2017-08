DSAT altera escalas de autocarros públicos no sentido Coloane

As carreias números 15, 21A, 26A e N3, no sentido Macau-Coloane e Taipa-Coloane, farão a partir de sábado escala na paragem “Hellen Garden/Hac Sá”, deixando de parar no ponto “Pousada de Juventude de Hac Sá”. A Direcção dos Serviços para os Assuntos do Tráfego (DSAT) divulgou também que a carreira número 15 vai ser alargada no mesmo dia, pelo que passará a fazer escala em duas novas paragens.

“No sentido Avenida de Vale das Borboletas, a carreira irá parar na nova paragem ‘Parque de Merendas do Altinho de Ká Hó’. No sentido ‘Praia de Hac Sá’, a mesma carreira passará a parar na nova paragem ‘Estrada do Altinho de Ká Hó’. A criação destas duas novas paragens têm como objectivo promover a fácil deslocação de residentes e turistas”, revela a DSAT em comunicado.

Quanto à tomada e largada de passageiros para táxis junto ao Parque de Hac Sá, a praça será deslocada para a entrada e saída do respectivo parque.