Cheoc Van: escolha é entre um hotel ou várias lojas, restaurantes e saunas

A empresa Best May deixou um aviso aos moradores de Cheoc Van: ou aceitam a reconversão do centro comercial em hotel, ou vão ter de aceitar várias lojas, uma promoção agressiva e um movimento de pessoas e carros muito superior na zona.

João Santos Filipe*

A empresa proprietária do Complexo Comercial de Cheoc Van deixou ontem um aviso aos residentes da área: ou aceitam a construção de um hotel ou o complexo vai ser aproveitado para várias lojas, restaurantes, salas de karaoke e saunas para massagens, com muito mais movimento. A mensagem foi deixada numa carta aberta publicada no jornal em língua chinesa Ou Mun Iat Po.

“O Complexo Comercial de Cheoc Van foi construído como um centro comercial. Mas se o plano da renovação do espaço para conversão num hotel não for materializado, então não interessa o tipo de negócios que vão ser abertos no centro comercial. O movimento vai ser sempre superior ao de um hotel”, pode ler-se no comunicado, da empresa Best May Limited.

“O consumo dos residentes da zona não é suficiente para manter vivo o centro comercial. Por isso, a aposta vai passar por uma promoção agressiva segundo o método ‘pequenos lucros, retorno rápido’, que vai fazer multiplicar o número de clientes e carros na zona. E isso é que vai afectar a qualidade de vida dos residentes”, defende o grupo.

Entre o tipo de estabelecimentos que podem abrir no local, a empresa dá os exemplos de “restaurantes de baixo custo”, “salas de karaoke”, “lojas de roupa a retalho”, “saunas”, entre outros. “É o tipo de estabelecimentos que os moradores não querem naquela zona, mas depois vai ser demasiado tarde para mudarem de opinião”, é sublinhado na carta publicada no jornal de maior circulação de Macau.

Depois da empresa Best May ter levado ao Conselho do Planeamento Urbanístico a proposta para alterar a finalidade do Complexo Comercial para hotel, os residentes organizaram-se para protestar contra esta alteração. Em causa está o facto de acreditarem que a zona, considerada calma, vai acabar por ser afectada pelo movimento do hotel.

No mesmo documento, a empresa desmente ainda que tenha apresentado o projecto à pressa ao CPU, ao contrário do que diz ter sido afirmado: “Fizemos o requerimento junto da DSSOPT, com um estudo preliminar, em Outubro de 2016 (processo n.º T12919). Também as opiniões sobre o projecto foram ouvidas dentro dos prazos legais, no que diz respeito ao desenho da Planta de Condições Urbanísticas”, aponta.

A empresa sublinha ainda que desde Agosto de 2012, altura em que comprou o Complexo Comercial de Cheoc Van, sempre pagou os impostos respectivos e que a versão dos moradores terem pago parte do valor é falsa.

Na mesma mensagem a empresa assume o compromisso com os residentes de Cheoc Van de não aumentar a altura do edifício, não aumentar a área ocupada e escolher materiais para o hotel que se enquadrem na área envolvente.

