Carlos Monjardino: novamente a biografia

Cerca de sete anos depois da primeira tentativa, o presidente da Fundação Oriente (FO) tem um novo projecto para lançar um livro de memórias, apurou o PONTO FINAL.

Por volta de 2010, Carlos Monjardino convidou o antigo jornalista do Público, Fernando Correia de Oliveira para liderar o processo. Mas a verdade é que aquele que foi o primeiro correspondente da Lusa em Pequim não concluiu a obra e, nestes anos, o projecto esteve suspenso, sobretudo “devido à minha falta de tempo para dedicar ao assunto”, disse Monjardino ao PONTO FINAL.

O presidente da FO adianta ainda que é “para avançar em breve”, não tendo sido possível, contudo, perceber quem será o autor. A única informação que conseguimos recolher é que não será Fernando Correia de Oliveira. Na primeira versão, a biografia seria basicamente sobre os anos de Monjardino em Macau e sobre a liderança da FO.

Carlos Monjardino foi secretário-adjunto em Macau com responsabilidades na Economia, Finanças e Turismo e Encarregado do Governo, entre a demissão de Pinto Machado e a chegada de Carlos Melancia. Entre os assuntos que decidiu estão a renovação do contrato de jogo e a criação da própria Fundação.

Nas últimas três décadas a FO foi múltiplas vezes acusada, sobretudo por sectores ligados ao PSD e CDS, de ser um saco azul do PS e das campanhas de Mário Soares, o que Monjardino sempre negou. O livro servirá também para isso.

JPM