Zidane “muito incomodado” com suspensão de cinco jogos a Ronaldo

O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, manifestou-se “muito incomodado” com a suspensão por cinco jogos do futebolista internacional português Cristiano Ronaldo, expulso no jogo da primeira mão da Supertaça espanhola, com o FC Barcelona.

“Não me vou intrometer no trabalho dos árbitros, mas quando analisas o que se passou e constatas que Cristiano [Ronaldo] não vai disputar cinco jogos… passa-se algo. Estou muito incomodado, porque é um castigo excessivo”, disse Zidane.

Ronaldo foi punido com um jogo de suspensão por ter visto o cartão vermelho, por acumulação de amarelos, aos 82 minutos, ao qual se acrescentam mais quatro por ter empurrado o árbitro, num jogo em que foi suplente, mas marcou o segundo golo do Real Madrid, vencedor da partida, por 3-1.

“[Ronaldo] está incomodado, porque quer jogar e quando não o faz não fica satisfeito”, revelou o treinador do Real Madrid, pedindo que o órgão de recurso “analise bem” o processo antes de pronunciar uma decisão definitiva.

O defesa Dani Carvajal também considerou que os cinco jogos de suspensão aplicados a Ronaldo representam “uma punição excessiva”, que deixou os jogadores do Real Madrid “zangados”, até porque o avançado português “nem deveria ter sido expulso”.

Cristiano Ronaldo nos três finalistas para Jogador do Ano da UEFA 2016/17

Entretanto, Cristiano Ronaldo está entre os três finalistas do prémio de Jogador do Ano da UEFA de 2016/17, juntamente com o argentino Lionel Messi (Barcelona) e o italiano Gianluigi Buffon (Juventus), anunciou ontem aquele organismo.

O galardão será entregue durante a cerimónia do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2017/18, a 24 de Agosto, no Mónaco, dia em que também ficará a conhecer-se a vencedora feminina, cujas finalistas são Pernille Harder (Wolfsburgo), Dzsenifer Marozsán (Lyon) e Martens Lieke (FC Rosengård, agora no Barcelona).

Segundo a UEFA, no sector masculino, o lote de três finalistas foi determinado por um júri composto pelos 80 treinadores dos clubes que participaram nas fases de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa na época de 2016/17 e por 55 jornalistas escolhidos pela European Sports Media (ESM), representando todas as federações filiadas.

O resultado final teve como base o número total de votos dos treinadores e dos jornalistas. Os treinadores não puderam votar em jogadores da sua equipa.

No prémio feminino, o lote de três finalistas resultou da votação de um júri composto pelos 16 selecionadores dos países que disputaram o Campeonato da Europa, na Holanda, e pelos oito treinadores dos clubes que atingiram os quartos de final da Liga dos Campeões feminina de 2016/17.

Vinte jornalistas especializados em futebol feminino e selecionados pelo grupo ESM também integraram o júri, sendo que, informou a UEFA, tal como no prémio masculino, o resultado final baseou-se no número total de votos dos treinadores e dos jornalistas.

Os prémios de Jogador do Ano da UEFA complementam os novos quatro prémios por posição da Liga dos Campeões, que vão distinguir o melhor guarda-redes, defesa, médio e avançado da prova em 2016/17 e que também serão entregues no dia do sorteio no Mónaco.