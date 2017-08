Universidade de Macau acolhe 1,700 novos alunos

Mais de 1,700 novos alunos receberam ontem as boas vindas do reitor da Universidade de Macau, Wei Zhao, numa cerimónia de boas vindas àquela que é a maior instituição de ensino superior do território. No seu discurso, Wei encorajou os novos alunos a tirarem o máximo proveito das instalações que têm agora ao seu dispor de forma a darem o seu contributo para a sociedade.

Ontem foram ainda atribuídas 11 diferentes bolsas de estudo a 162 estudantes. A Universidade de Macau anunciou que este ano atribuiu quatro milhões de patacas, através de mais de 70 bolsas e prémios académicos, a mais de quatro centenas de alunos.

O novo ano académico arranca a 21 de Agosto e, até lá, a Universidade de Macau vai organizar uma série de actividades de orientação dirigidas aos novos alunos.