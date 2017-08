Tribunal dá associação criminosa como provada, mas considera funcionários do MP inocentes

Seis dos arguidos do processo conexo ao de Ho Chio Meng foram condenados com penas de prisão, com Ho Chio Sun, Wong Kuok Wai, Mak Im Tai e Lei Kuan Pun a levarem as penas mais pesadas, devido à participação na associação criminosa. António Lai e Chan Ka Fai, funcionários do MP, foram considerados inocentes.

João Santos Filipe

O irmão de Ho Chio Meng, Ho Chio Sun, e os empresários Wong Kuok Wai, Mak Im Tai e Lei Kuan Pun foram ontem sentenciados com penas de prisão que variam entre os 14 e 12 anos, após o Tribunal Judicial de Base ter dado como provado que faziam parte da associação criminosa liderada pelo ex-Procurador, entre outros crimes.

A sentença do caso conexo ao de Ho Chio Meng foi conhecida ontem e declara inocentes os funcionários do MP António Lai Kin Ian e Chan Ka Fai, assim como Lam Hou Un, um dos trabalhadores das empresas de fachada criadas para ganhar as adjudicações. Também Chao Sio Fu, esposa de Ho Chio Meng, evitou a prisão, uma vez que foi condenada com uma pena de 2 anos, que fica suspensa durante 3 anos e 6 meses.

Associação criminosa provada

Um dos aspectos mais importantes da sentença foi o facto de ter sido dado como provado o crime de participação em associação criminosa. A associação funcionava através das empresas de fachada criadas pelos arguidos para receberem as adjudicações do Ministério Público.

“Analisadas todas as provas, era um grupo liderado e controlado por Ho Chio Meng, nomeadamente na adjudicação dos contratos. Ho Chio Meng, Ho Chio Sun, Lei Kuan Pun, Mak Im Tai e Wong Kuok Wai repartiam os lucros e depositavam nas suas contas os ganhos de forma a ocultarem a natureza e proveniência dos lucros”, afirmou o juiz, Lam Peng Fai, durante a leitura da sentença.

Segundo o tribunal, o ex-Procurador era o líder, enquanto Wong Kuok Wai era o homem que estava no terreno e tratava da realização das obras. O irmão do ex-Procurador geria as empresas, Mak Im Tai assumia as funções de tesoureiro e Lei Kuan Pun era o contabilista.

“As empresas eram beneficiadas de três formas: primeiro, cobravam um valor muito acima dos preços praticados no mercado; segundo, as empresas prestavam serviços com um número inferior de funcionários ao que os acordos com o MP exigiam; e por último, em alguns casos os serviços nem foram prestados”, foi explicado.

Estes arguidos foram punidos com as penas mais pesadas. Wong Kuok Wai, vai passar 14 anos na prisão por ter sido condenado por 1096 crimes de participação económica em negócio, 49 crimes de branqueamento de capitais agravado, 1 crime de burla de valor consideravelmente elevado e 1 crime de participação em associação criminosa. Mak Im Tai foi condenado pelo mesmo número e tipo de crimes, mas devido ao papel na associação apanhou uma pena mais reduzida, de 12 anos.

Ho Chio Sun – que se encontra fugido – recebeu a segunda pena mais pesada com 13 anos de prisão por 1084 crimes de participação económica em negócio, 49 crimes de branqueamento de capitais agravado, 1 crime de burla de valor consideravelmente elevado e 1 crime de participação em associação criminosa. Uma condenação igual à de Lei Kuan Pun, cuja a pena foi de 12 anos.

No que diz respeito à associação criminosa, Alex Lam Hou Un, irmão da secretária de Ho Chio Meng no MP, foi absolvido, assim como das restantes acusações de burla.

Funcionários do MP inocentes

Do processo faziam também parte António Lai Kin Ian, ex-chefe do Gabinete do Procurador, e Chan Ka Fai, antigo chefe do Grupo de Administração Geral do MP, que enfrentavam acusações de diferentes tipos de burla.

“Não há provas que Lai Kin Ian ou Chan Ka Fai soubessem do plano criminoso de Ho Chio Meng”, justificou Lam Peng Fai. “Ho Chio Meng sempre foi uma pessoa que garantiu a Justiça em Macau, e se não fosse esta situação era difícil que alguém desconfiasse dele”, acrescentou.

Foi também dado como provado que Wang Xiandi, alegada amante de Ho Chio Meng, nunca trabalhou efectivamente para o MP, apesar de ter sido paga como tal: “Criou a ilusão que trabalhava, mas não chegou a prestar serviço e usou alegadas deslocações oficiais para receber subsídios”, sublinhou o juiz.

Wang, que também se encontra em parte incerta, foi assim condenada a uma pena de prisão de 6 anos, pela prática de 4 crimes de burla de valor consideravelmente elevado e 1 crime de burla de valor elevado.

Mulher de Ho fica em liberdade

Finalmente, a mulher de Ho Chio Meng foi considerada culpada de 2 crimes de inexactidão dos elementos de declaração de rendimentos e 1 crime de riqueza injustificada. O juiz considerou que não foi apresentada uma explicação plausível para a omissão de 22 milhões de patacas em bens, numa declaração apresentada em Março de 2015. Um crime que voltou a ser cometido em Outubro do mesmo ano.

Chao Si Fu, esposa do ex-Procurador, foi assim condenada a uma pena de 2 anos de prisão, suspensa por 3 anos e 6 meses, ou seja evita ter de cumprir a pena em Coloane.