A leitura da sentença do processo conexo ao de Ho Chio Meng vai ficar na História da Justiça de Macau, depois de ter sido a primeira audiência a ser realizada no novo Edifício do Tribunal Judicial de Base, que fica junto ao lago de Sai Van.

A leitura foi realizada na Sala de Audiências número 9, no quinto piso, e contou com casa cheia. Entre os presentes, estavam vários familiares dos arguidos, assim como advogados, incluindo uma das advogadas da equipa de Oriana Pun, defensora de Ho Chio Meng.