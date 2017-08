Revisão da Lei de habitação pública vai incluir regime de pontuação para atribuição das fracções económicas

O secretário para os Transportes e Obras Públicas afirmou ontem concordar com o regime de pontuação para atribuição das fracções económicas. Raimundo do Rosário garantiu que a matéria será integrada na revisão da Lei de habitação económica.

Joana Figueira

joanafigueira.pontofinal@gmail.com

O proponente foi Au Kam San e o tema a atribuição de habitação económica. A Assembleia Legislativa (AL) debateu ontem a revisão da Lei de habitação económica relativamente à atribuição das fracções habitacionais, com Au Kam San a propor a reposição do regime de ordenação por pontuação, que deve substituir o regime de graduação e sorteio incluído na legislação vigente. O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, afirmou concordar com o regime proposto pelo deputado pró-democracia e apoiado pelos colegas de bancada.

“Nós [Governo] concordamos com o regime de pontuação”, declarou Raimundo do Rosário na primeira oportunidade de participar no debate. O secretário referiu, no entanto, que os detalhes deste “mecanismo mais justo” poderão ser discutidos aquando da próxima revisão da Lei de habitação económica.

Raimundo do Rosário salientou que “é impossível manter a estabilidade da oferta”, o que dificulta a realização de concursos, a constituição de listas de candidatos e a atribuição de fracções públicas. Porém, garantiu que “até ao final do ano, vamos ter três mil fracções públicas e dez mil no mercado privado”. Disse esperar também que, num “futuro próximo”, o número de novas habitações públicas atinja as 42 mil e as privadas 50 mil, embora se trate de uma previsão “sem garantias”. Existem, actualmente, cerca de 200 mil fracções habitacionais e 190 mil agregados familiares.

Na discussão, vários deputados apontaram que devem ser tidas em conta as necessidades da população. Melinda Chan, por exemplo, sublinhou que “neste momento, Macau está a tornar-se uma cidade envelhecida e o Governo tem de adoptar uma série de medidas também em relação aos recém-casados. O Governo deve ponderar de forma geral”. A mesma posição foi tomada pela deputada Ella Lei, que alertou o Executivo acerca das pequenas famílias que contem apenas com um casal. “E o estímulo aos jovens para terem filhos?”, questionou a deputada da ala laboral.

Au Kam San havia já indicado na nota justificativa enquanto proponente do debate e voltou a reiterar que jovens e idosos desempenham um papel de “figurantes” no concurso à habitação económica. “Por que é que defendo a alteração deste sorteio de lotaria? Não devemos desvalorizar os candidatos individuais, jovens e idosos, que servem apenas de figurantes no concurso”, frisou o deputado pró-democracia, apontando que “existem muitas deficiências no mecanismo [de concurso de acesso à habitação económica]”.

A Lei da habitação económica vigente apresenta um regime de graduação e sorteio que compreende três grupos: agregados familiares nucleares, agregados familiares não nucleares e candidatos individuais. “Faltam argumentos para fundamentar que os agregados familiares nucleares têm necessidades mais prementes do que os não nucleares, e não há nenhum argumento que permita afirmar que os candidatos individuais não têm necessidades tão prementes como os agregados familiares nucleares ou não nucleares”, afirmou Au Kam San.

Kwan Tsui Hang, que está de saída do hemiciclo, preferiu não se prolongar na argumentação: “Eu sei que o secretário disse que a nova lei vai ser discutida na AL mas, para mim, é a última vez que vou estar aqui sentada. (…) Neste momento, temos condições para aperfeiçoar o antigo regime de pontuação. Já ponderei durante muito tempo.”

A escassez dos terrenos é um dos principais problemas do território, contudo a construção dos novos aterros trouxe novas possibilidades. Na Zona A dos Novos Aterros, a maior das cinco áreas conquistadas ao mar, o Governo pretende construir 32 mil fracções, das quais 28 mil públicas. Outro projecto de habitação pública fica na Avenida Wai Long, na ilha da Taipa, nos terrenos que o Governo recuperou depois de um caso de corrupção que envolveu o ex-secretário Ao Man Long, para onde estão previstos oito mil fogos.

No último concurso, em 2014, mais de 42 mil pessoas apresentaram uma candidatura para a compra de 1.900 frações de habitação económica. Em Junho, Raimundo do Rosário anunciou, também na AL, o lançamento até final do ano de um concurso para habitação social.