Requisição do Cartão Internacional de Estudante decorre até final de Outubro

O Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) vai prestar apoio aos estudantes do ensino superior de Macau que requererem o Cartão Internacional de Estudante até 31 de Outubro. O organismo diz que são bem-vindos os pedidos dos estudantes que frequentam cursos do ensino superior nas instituições do ensino superior locais, bem como dos estudantes de Macau que frequentam cursos do ensino superior em instituições no exterior.

A iniciativa tem como propósito estimular os estudantes a participar, “no exterior, em actividades de intercâmbio, a expandirem os seus horizontes internacionais, a reforçarem a sua competitividade, bem como para os preparar melhor para a sua inserção no mercado do trabalho”. Como tal, o GAES continua a promover, este ano, o “Plano do Cartão Internacional de Estudante para os Estudantes do Ensino Superior de Macau”.

O Cartão Internacional de Estudante (ISIC) é, explica o gabinete, o único cartão considerado como documento comprovativo de estudante, sendo reconhecido internacionalmente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). “Os estudantes portadores do Cartão podem, no exterior, desfrutar de mais de quarenta mil ofertas promocionais em mais de 130 países incluindo ofertas ou descontos em bilhetes de avião, Eurail Pass, alojamento, bem como a entrada, com desconto ou gratuitamente, em museus, concertos, pontos turísticos e eventos culturais”, elenca o GAES.