Portadores de salvo conduto podem vir directamente de Gongbei até ao Aeroporto de Macau

Os cidadãos da China continental portadores de salvo conduto podem agora deslocar-se directamente até ao Aeroporto Internacional de Macau, vindos do posto fronteiriço de Gongbei, sem terem que passar pelas Portas do Cerco. O novo serviço foi introduzido pelo Aeroporto Internacional de Macau e pela Air Asia que disponibilizam um serviço de autocarros “shuttle” desde as 9h30 até às 18h com uma frequência de partida de 45 minutos. À chegada ao aeroporto, os passageiros serão encaminhados para as instalações centralizadas do serviço de ligação expresso, onde irão efectuar o check-in.

