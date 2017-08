Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania assinala 100º aniversário do professor Jao Tsung-i

A Galeria de Exposições Especiais do Museu das Ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau acolhe, a partir de 18 de Agosto, a mostra “O Encanto dos Lótus de Jao – Exposição Itinerante de Pinturas de Flores de Lótus do Professor Jao Tsung-i”. A mesma integra-se nas celebrações do 100º aniversário do Professor Jao Tsung-i.

A mostra, que se apresenta ao público até 17 de Setembro, exibe “39 conjuntos de pinturas dedicados ao tema flor de lótus do Professor Jao Tsung-i”, pode ler-se em comunicado divulgado pelo Instituto Cultural (IC). Segundo o organismo, o professor “é mundialmente reconhecido como uma autoridade no estudo da cultura chinesa, dedicando-se há mais de 70 anos a estudos académicos e ao ensino de 13 géneros, como a história das Dinastias Pré-Qin, Estudo de Ossos Oraculares, Estudos de Escrita sobre Bambu e Seda, Paleografia, Musicologia Antiga, Estudos Religiosos, Canções Chu, Historiografia, História das Relações Oriente-Ocidente, Estudos sobre Dunhuang, Estudos Bibliográficos, Literatura Chinesa Clássica, História da Arte Chinesa, etc”.

De acordo com a mesma nota, Jao Tsung-i publicou mais de 100 livros e mais de 1000 artigos académicos, “muitos dos quais expandiram os horizontes das possibilidades de investigação, sendo extremamente conceituado e considerado um dos mais importantes académicos chineses da actualidade”.

O professor tem, nas últimas décadas, dedicado muito da sua pintura às flores de lótus, “desenvolvendo também novas técnicas e métodos para este tipo de pintura”. Explica o IC que a flor de lótus, “tomada como objeto de expressão, pode ser entendida como um símbolo da sua incessante exploração artística e da sua contínua vitalidade”.

Há dez anos, e para assinalar o 90º aniversário do académico, o Museu de Arte de Macau realizou, também no Museu das ofertas sobre a Transferência de Soberania de Macau, a mostra “Lótus Imortal”. A exposição, inaugurada na sexta-feira, tem entrada livre.