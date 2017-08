Macau vai ter mais dois lares para pessoas com doenças do foro mental já este ano

No total serão disponibilizadas 212 vagas com a entrada em funcionamento dos dois novos lares do Instituto de Acção Social. As instalações já estão concluídas no Fai Chi Kei e em Seac Pai Van e serão destinadas a acolher, respectivamente, deficientes mentais e pessoas com doenças do foro mental. Segundo dados divulgados pelo IAS, estes dois novos lares vêm dar resposta às 130 pessoas que se encontram em lista de espera por uma vaga numa das instituições.

O Instituto de Acção Social (IAS) anunciou ontem, após a segunda sessão plenária deste ano da Comissão para os Assuntos de Reabilitação, que irão entrar em funcionamento, ainda este ano, dois lares destinados a pessoas com doenças e deficiências do foro mental. O primeiro, localizado no Fai Chi Kei, está previsto entrar em funcionamento durante o terceiro trimestre deste ano e vai poder acolher até 100 utentes portadores de deficiências mentais graves. O segundo, localizado em Seac Pai Van, destina-se à reabilitação de pessoas com doenças mentais com pelo menos 16 anos. Este terá a lotação máxima de 112 utentes e a sua entrada em funcionamento está prevista para o quarto trimestre do corrente ano.

Segundo dados avançados pelo IAS, até Junho último encontravam-se em lista de espera por uma vaga num lar para deficientes mentais 70 pessoas e outras 60 para um lugar num lar de reabilitação mental. Actualmente, existem em Macau sete lares para pessoas com deficiências mentais e três equipamentos com serviço de internamento para reabilitação de pessoas com doenças do foro mental.

Choi Sio Un, chefe do Departamento de Solidariedade Social do IAS, revelou ontem que, no final deste ano, vai ser criado um serviço de transporte destinado a apoiar pessoas com deficiências motoras. Esta “medida piloto” terá dois percursos, um em Macau e outro nas ilhas, que irão conduzir os seus utilizadores até às “principais paragens de autocarro” do território. Este serviço vem juntar-se a outros dois já existentes, um destinado a fazer entregas ao domicílio e outro para levar os deficientes motores até às instituições médicas. O mesmo responsável revelou ainda que actualmente estão identificadas “cerca de cinco mil pessoas com deficiências visuais e auditivas” e “mais de quatro mil pessoas com deficiências motoras”.

“EXISTE UMA INSUFICIÊNCIA DA LEI QUANTO À SITUAÇÃO SEM BARREIRAS DA RAEM”, ASSUME CHOI SIO UN

Sobre as “Normas arquitectónicas para a concepção de design universal e livre de barreiras na RAEM”, cuja conclusão estava prevista para o próximo mês, Choi Sio Un disse ontem que espera “ter condições, antes de 2018, para concluir o projecto”. Questionado sobre o atraso na publicação do documento, o responsável respondeu que este é um “trabalho bastante complicado” que envolve 13 serviços públicos. “O tempo que levamos não é longo” considerou. E quanto ao valor previsto pelo Governo para a implementação destas normas? “Não temos um orçamento para a aplicação das normas nos novos serviços públicos” assumiu o responsável que espera ainda que estas sejam aplicadas no sector privado.

“Encorajamos as organizações não governamentais a ter as condições básicas para as pessoas com deficiências auditivas e visuais. [Estas] podem não ter segurança em caso de incêndio” assumiu o responsável.

No âmbito da preparação das normas arquitectónicas foi já realizado um seminário sobre “Design Universal e Livre de Barreiras em Macau” direccionado aos sectores da arquitectura e da engenharia. Foram também realizadas duas sessões de consulta pública, estando a conclusão da terceira fase prevista para este mês.

Choi Sio Un revelou ainda que foram já concluídas 126 das 152 medidas da fase de realização de curto prazo do Planeamento dos Serviços de Reabilitação para o Próximo Decénio. Até ao final deste ano, o IAS espera concluir as restantes medidas de curto prazo. Foram ainda iniciadas 33 medidas da fase de realização de médio prazo prevista apenas para o próximo ano.