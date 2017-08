Leonel Alves: “Eu sempre encarei o cargo de deputado com sentido de missão”

Leonel Alves retira-se das funções de deputado da Assembleia Legislativa. “Fiz o meu melhor, contribui com aquilo que soube e fui capaz de fazer. Há muitas deficiências, obviamente, como em qualquer ser humano. Creio que consegui cumprir aquilo que a minha consciência me ditou”, disse ontem aos jornalistas, depois da sua última sessão no hemiciclo.

Joana Figueira

Fotografia: Eduardo Martins

“Eu sempre encarei o cargo de deputado com sentido de missão”, afirmou Leonel Alves após a última sessão em que se sentou no hemiciclo. Marcados 33 anos de carreira na Assembleia Legislativa (AL), o deputado macaense sai “com alguma emoção” e encara a mudança como “um momento também de reflexão”, uma espécie de balanço entre o que fez e o que poderia ter feito.

Foi um convite endereçado por Carlos de Assumpção que o conduziu à AL em 1984. As “circunstâncias” levaram a melhor, e a promessa de se sentar no hemiciclo por um mandato acabou por conduzir a uma presença que “perdurou vários mandatos sucessivos”.

“É parte substancial da minha vida, pessoal e profissional, guardo boas memórias, guardo momentos brilhantes, guardo boas amizades… Sobretudo, aprendi muito. Tenho de agradecer a todos, à população de Macau que me deu a oportunidade de trabalhar para o bem público, a oportunidade de conviver com os colegas, aprender com os diversos presidentes – sem excepção”, declarou aos jornalistas, no final da sessão plenária que concluiu, também, a actual legislatura.

Aponta a protecção dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos como uma das matérias pelas quais se bateu enquanto deputado, recordando que a sua “primeira intervenção na noite de transferência do exercício de soberania foi exactamente sobre este ponto”. Assume, porém, que é uma temática que pode ser reforçada. “Acho que Macau deve melhorar, deve caminhar para reforçar os direitos e as liberdades dos cidadãos. Ao longo destes 18 anos, alguma coisa foi feita: foi revisto o Código de Processo Penal – não na sua perfeição, há muito ainda por se trabalhar nesse âmbito”, disse.

Leonel Alves destacou a Lei de Protecção dos Dados Pessoais como “um marco na história de Macau”. No entender do advogado, “é uma lei constantemente invocada por vários países e regiões asiáticas como uma lei de referência. Portanto, a Assembleia Legislativa efectivamente conseguiu produzir alguma coisa de útil para a nossa sociedade e, nesse ano, dei o meu pequeno e modesto contributo. É esta a memória que eu guardo e que guardo com muito prazer”.

E a Lei Sindical, está em falta? “A Lei Sindical é uma matéria que já vem de há muitos anos. Quer a Lei Sindical, quer a Lei da Greve, são direitos consignados na nossa Lei Constitucional, são leis que devem ser feitas, pormenorizadas, regulamentadas… Todavia, como se viu nas últimas sessões – sobre o arrendamento, por exemplo – são questões muito fracturantes porque ainda existe esta clivagem bastante acentuada de convicções, de perspectivas políticas e sociais, do modo como nós encaramos a sociedade, como nós devemos regular determinados aspectos importantes do nosso dia-a-dia. Essa clivagem continuou a existir nesta legislatura. Espero que, futuramente, com novos deputados, com novo sangue, com novas ideias, com nova compreensão das matérias, algum passo/salto qualitativo se verifique para que Macau não fique tão retrógrada, não havendo lei que regulamente estes direitos fundamentais”, frisou Leonel Alves.

É aqui que o Governo se mostra como o “principal motor de tudo isto”, de todas as questões associadas à Lei Básica. O advogado indicou que “se nós olharmos para a Lei Básica, o poder executivo tem um poder preponderante, tem um poder de liderança, tem um poder de direcionamento. Também creio que o Governo está à espera de uma reacção, de um ‘feedback’ da própria sociedade, da própria Assembleia Legislativa que é ‘o representante da sociedade’, que poderá espelhar um bocadinho melhor este aspecto para tomar resolutamente uma decisão no sentido de encaminhar-nos para a progressão destas leis fundamentais”.

“Como cidadão, agora, acho que há muita matéria para ponderar, para melhorar, e Macau merece o melhor tratamento nestas matérias porque é um símbolo, é uma referência, é um sinal de confiança, é uma condição ‘sine qua non’ para nós nos mantermos como região com características próprias”, afirmou.

O hemiciclo perdeu mais um dos seus falantes de língua portuguesa.