José Pereira Coutinho quer Governo a subsidiar próteses e óculos

O deputado José Pereira Coutinho sugere que o Governo subsidie próteses, tratamentos dentários e óculos para os “idosos e pessoas com doenças graves e incuráveis” e os “acamados”. Este é o conteúdo de uma interpelação escrita enviada pelo membro da Assembleia Legislativa ao Governo.

“Que medidas de apoio aos idosos e pessoas com doenças graves e incuráveis e aos acamados poderão ser implementadas pelo Governo para diminuir os seus sofrimentos e dificuldades, nomeadamente na concessão de subsídios

às pessoas com problemas dentários?”, questiona.

“Vai o Governo no futuros subsidiar parcialmente as despesas com o tratamento dos dentes e as próteses, bem como os óculos de visão?”, acrescenta.

O deputado ligado à Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau realça ainda que recebeu muitas queixas de idosos “contra o facto dos principais bens de consumo terem sistematicamente um aumento do seu preço”, enquanto as “pensões e subsídios são insuficientes para pagar também as mensalidades dos lares”.

Por outro lado, diz Coutinho, “o elevado custo do tratamento de dentes e óculos de visão” têm resultado “na quebra da qualidade de vida” deste grupo de pessoas.

O deputado fala ainda do facto de muitos residentes de Macau mais idosos estarem a viver no Interior da China, como forma de combaterem a redução da qualidade de vida no território.