Irmã de Ho Chio Meng: “A nossa família vai continuar a rezar”

Depois de ter visto dois irmãos condenados a 21 e 13 anos de prisão, em pouco mais de um mês, a irmã mais velha do ex-Procurador, Ho Tak Fu, colocou em causa a justiça da decisão dos tribunais. A irmã de Ho prometeu ainda rezar pela saúde de Ho Chio Meng, o único que está a cumprir a pena, visto que Ho Chiu Sun está em parte incerta. As declarações foram feitas, ontem, à saída do tribunal, onde Ho Tak Fun esteve a assistir à leitura da sentença de Ho Chio Sun.

“Acredito que Deus é quem toma as melhores decisões e quem sabe o que é a verdadeira Justiça. No futuro acredito que é essa a Justiça que vai ficar na História de Macau”, começou por dizer Ho Tak Fu, aos jornalistas.

“Espero que aqueles que estão a mexer com a História e a tomar todas estas decisões irrazoáveis sejam chamados para assumir as suas responsabilidades e sejam julgados por essa História”, frisou. “As coisas não se deviam estar a passar-se desta forma, e a nossa família vai continuar a rezar para que sejam corrigidas”, acrescentou.

Ho Tak Fu, que reside em Hong Kong, confessou também não estar a par da saúde do irmão, que só vai visitar depois de ter conhecido o veredicto do outro irmão, Ho Chio Sun.

“Desde Agosto até agora que não voltei a vê-lo. Estava à espera desta sentença. Mas acredito que não esteja muito bem, como todos podem imaginar. Tem de carregar um fardo espiritual muito pesado [da condenação], e as condições físicas na prisão não são as melhores para a saúde. Porém acredito que vai manter-se forte, tanto ao nível do coração como da mente”, afirmou Ho Tak Fu.

Ao mesmo tempo, voltou a contestar a decisão da condenação de Ho Chio Meng: “As pessoas sabem que ele sempre tratou dos mais vulneráveis. Nunca foi como este tipo de pessoas nos tribunais. Acho que a decisão não foi correcta nem justa, e o espírito da lei promove a justiça e a correcção das decisões”, afirmou.