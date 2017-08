Equipas da NBA vão deixar de ter quatro jogos em cinco dias

As equipas da liga norte-americana de basquetebol (NBA) vão deixar de ter de disputar quatro encontros em cinco dias, pela primeira vez na história, de acordo com o calendário divulgado na segunda-feira.

Esta decisão foi tomada para tentar proteger os atletas, numa fase regular em que cada equipa continua a disputar 82 jogos, num total de 1.230 encontros ao longo de mais de seis meses.

Também haverá uma redução do número de jogos em dias consecutivos, com cada equipa a ter, em média, menos dois encontros nessas circunstâncias.

Para conseguir dar mais tempo de descanso aos jogadores, a NBA decidiu reduzir a pré-temporada para juntar duas semanas à fase regular, que se inicia a 17 de outubro.

Na última temporada, por várias vezes, as principais equipas fizeram descansar as suas principais estrelas, devido ao calendário sobrecarregado, o que causava mal-estar junto dos adeptos e dos canais de televisão com direitos de transmissão.