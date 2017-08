DSPA atribuiu louvores de eco-escolas a mais de 20 instituições de ensino

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) atribuiu o “Prémio de Excelentes Desempenhos Eco-Escolas” a nove instituições de ensino do território e o “Prémio de Honra Eco-Escolas” a outras 14. Naquela que foi a segunda edição do “Plano de Atribuição de Louvores às Eco-Escolas” concorreram 25 estabelecimentos de ensino cujos alunos participaram em actividades de consciencialização para a redução e separação de resíduos. “Este plano visa incentivar a promoção da educação ambiental dentro e fora da sala de aula para que os estudantes aprendam a importância da protecção ambiental desde pequenos” explica a DSPA em comunicado.

Paralelamente, os mesmos serviços lançaram o concurso do prémio “Projecto Pedagógico de Educação Ambiental” para incentivar a produção de materiais didácticos nesta área. Na categoria do ensino secundário a vencedora foi a Escola de Aplicação Anexa à Universidade de Macau com o tema “Juntos é mais fácil poupar energia e recolher pilhas e baterias”. Seguiu-se no pódio o Colégio de Santa Rosa de Lima – Secção Inglesa e a Escola Choi Nong Chi Tai, respectivamente, com os trabalhos “Jovens amigos do ambiente” e “Aproveitem os sacos de plástico”.

Na categoria dos jardins de infância e ensino primário a vencedora foi a Escola Secundária Pui Ching com o tema “Cultura de valorização de alimentos”. A Escola Nossa Senhora de Fátima e a Escola Luso-Chinesa da Taipa ficaram, respectivamente, em segundo e terceiro lugar com os trabalhos “Crise do lixo” e “Guerreiros amigos do ambiente”. Em ambas as categorias foram ainda entregues seis menções honrosas.

Encontra-se ainda a decorrer a iniciativa “Reduzir o uso de sacos de plástico poderá dar prémios” até ao próximo dia 31. Até esta data os residentes podem participar no sorteio ao fazer compras nas mais de 230 lojas aderentes e ao recusarem sacos de plástico. Os participantes que o fizerem devem pedir um carimbo comprovativo no recibo para entrarem no sorteio e poderem ganhar cupões de supermercado. Este terá lugar no Centro de Ciência de Macau a 20 de Setembro.