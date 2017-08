Derrapagem orçamental “já não é problema das obras públicas”, diz Raimundo do Rosário

Raimundo do Rosário garantiu ontem que “a derrapagem orçamental e o limite de preços excedido já não são problemas das obras públicas. O metro ligeiro também já não é uma questão grave”. A afirmação do secretário para os Transportes e Obras Públicas foi feita em jeito de balanço, no final da última sessão da Assembleia Legislativa.

“Às vezes é muito difícil trabalhar. Muitas vezes os deputados solicitam, pedem para actuar de acordo com a lei e, ao mesmo tempo, pedem para actuar urgentemente para certas situações e casos especiais porque se não as pessoas dizem que o Governo tem um coração duro e que não actua bem”, referiu Raimundo do Rosário.

O secretário frisou ainda que também ele já esteve onde agora estão os deputados: “Antigamente, sentei-me desse lado, mas hoje estou aqui. Estar sentado nessa bancada é mais confortável”. J.F.