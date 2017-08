Chui Sai On pede resultados excelentes aos atletas que participam nos 13º Jogos Nacionais

A delegação desportiva de Macau deixou ontem o território, rumo a Tianjin, cidade onde vão decorrer os 13º Jogos Nacionais, entre 27 de Agosto e 8 de Setembro. Na cerimónia de entrega da bandeira, na Sede do Governo, o Chefe do Executivo desejou boa sorte aos atletas e disse esperar que a delegação alcance “excelentes resultados”. Chui Sai On disse ainda tratar-se de um evento desportivo nacional “de grande nível e dimensão, onde se concentra a elite desportiva do país”. Macau faz-se representar nos jogos com 61 atletas, que vão competir em nove modalidades.

O Chefe do Executivo afirmou que, ao longo dos anos, “A RAEM tem prestado um forte apoio ao desenvolvimento do sector desportivo local, além de encorajar a participação activa da população no desporto”. Considera Chui Sai On que o Governo “também deu muita importância à formação de atletas de alto rendimento e irá continuar a colaborar e apoiar os jovens atletas a participarem nas competições, a fim de lhes proporcionar uma plataforma de competição onde exercitarem as suas capacidades”.

O governante disse também esperar que, “através das competições, os jovens possam exercer o espírito de amizade de competição, divulgando o nome de Macau nas diferentes províncias e cidades da China”. Chui Sai On espera ainda que os atletas “possam alcançar excelentes resultados”.

O sub-chefe da delegação e presidente do Instituto do Desporto, Pun Weng Kun, acrescentou que nesta que é a quinta participação de Macau no evento, que se realiza de quatro em quatro anos, a delegação do território vai participar em nove das 33 modalidades competitivas. São elas o atletismo, a natação, a canoagem, o ciclismo, o esgrima, o tiro, o triatlo, a vela e o golfe.