Zheng Anting justifica abstenção com falta de mecanismo que satisfizesse todas as partes

Zheng Anting justificou a abstenção na votação sobre o mecanismo de controlo de rendas com o facto de considerar que o Chefe Executivo não tinha as ferramentas necessárias para com o mecanismo satisfazer arrendatários e inquilinos. As explicações foram avançadas ontem, à margem do debate na Assembleia Legislativa.

“Durante a discussão da comissão ouvimos diferentes opiniões da sociedade. O mecanismo ia afectar os preços de diferentes áreas, como nos casinos, mas também nas residências em Coloane, dos parques de estacionamento, áreas comerciais e residências. Se o Chefe do Executivo definisse um limite, ia ser muito difícil para ele encontrar um padrão que satisfizesse todos os envolvidos”, disse Zheng Anting.

O deputado e colega de bancada de Mak Soi Kun foi um dos nove proponentes das alterações aos contratos de arrendamento. No entanto, no ponto sobre o controlo das rendas, Zheng e Gabriel Tong abstiveram-se e essa parte acabou chumbada.

“Actualmente já existem medidas eficientes e controversas que evitam que os preços das rendas subam demasiado”, acrescentou.

Zheng aproveitou igualmente a oportunidade para criticar a aprovação da obrigatoriedade dos contratos serem reconhecidos por notários, apesar de ter votado a favor dessa proposta.

“Como é que se pode pedir a um notário que reconheça um contrato, quando muitos dos parques de estacionamento não têm registo de propriedade horizontal? Coloquei essa questão muitas vezes na comissão e ninguém me conseguiu explicar. Era importante porque assim muita gente ia ficar impedida de arrendar”, afirmou, sem explicar a razão de ter votado a favor.

Também ontem Gabriel Tong voltou a abordar a abstenção para sublinhar que votou de acordo com a sua consciência. Tong negou também que o seu sentido de voto fosse influenciado pelo facto de ser nomeado pelo Chefe do Executivo.

