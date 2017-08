Sands China vai remodelar espaços de jogo VIP e instalar novas salas de fumo

A Sands China vai renovar as áreas de jogo VIP de algumas das suas propriedades instaladas no Cotai. De acordo com o portal GGR Asia, a informação foi incluída no relatório do primeiro semestre publicado na passada Sexta-feira e refere que os trabalhos de remodelação vão ser realizados nas áreas VIP do Venetian Macao e do Plaza Macao. As obras, que incluem também a instalação de salas de fumo, devem estar concluídas no próximo ano, apontou a empresa no documento.

O objectivo da renovação passa por “criar um novo modelo de área de jogo VIP em Macau”, referiu a operadora, citada pelo GGR Asia. Serão aditados “salões de jogo privados” tanto no Venetian Macao como no Plaza Macao, garante a Sands China no relatório.

O GGR Asia avançou também que a operadora afirmou que vai equipar todas as áreas VIP com salas de fumo, bem como melhorar as que estão em funcionamento actualmente instaladas no andar do jogo de massas, de forma a “cumprir os padrões técnicos reforçados” apresentados na nova regulação do controlo do tabagismo. “Vamos começar o processo de design [para as áreas de fumo] este ano e os trabalhos de construção arrancam no próximo ano”, indicou a Sands China, citada pelo portal.

Ainda que a Assembleia Legislativa (AL) tenha aprovado a revisão da lei que prevê a proibição de fumo nas salas VIP no mês passado e as novas regras se apliquem a partir do dia 1 de Janeiro de 2018, a permissão para fumar nas salas VIP prolonga-se até ao dia 1 de Janeiro de 2019. Foi estabelecido um período de tolerância de um ano para que os casinos possam instalar áreas para fumadores que sejam clientes VIP.

No relatório, a Sands China declara que o lucro relativo aos primeiros seis meses deste ano (até ao dia 30 de Junho) aumentou 23 por cento face ao período homólogo, atingindo os 678 milhões de dólares americanos. A empresa aponta que “o crescimento deveu-se, principalmente, à abertura do Parisian Macao”.