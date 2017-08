Quebra de 90% nos empréstimos para habitação aos não residentes em Junho explicada pelo valor “anormal” do mês anterior

A diminuição de mais de 90% do valor dos empréstimos hipotecários para habitação concedidos aos não residentes durante o mês de Junho, em comparação com o mês anterior, foi considerada normal pelo economista José Isaac Duarte em declarações ao PONTO FINAL. Face ao montante global concedido aos não residentes no mês em questão – 108,3 milhões de patacas – o especialista diz que este “não está longe da média dos últimos dois anos”. “O que é verdadeiramente anormal é o pico no mês anterior”, aponta José Isaac Duarte, referindo-se aos 1,48 mil milhões de patacas concedidos em empréstimos para habitação aos não residentes no mês de Maio.

“O valor total do crédito global concedido a não residentes é cerca de 5% do valor total do crédito concedido na RAEM para habitação. Os não residentes representam uma fracção muito baixa do crédito concedido pelo sistema bancário de Macau. Como o valor para os não residentes é normalmente um valor baixo e é muito irregular, é normal ter crescimentos e quebras que percentualmente são muito significativas” explicou o economista.

“Nos últimos dois anos há quatro grandes picos, são valores absolutamente extraordinários comparados com o resto” assinala José Isaac Duarte. Antes de Maio deste ano, os outros três meses em que o valor dos empréstimos concedidos aos não residentes apresentou valores acima da média foram Novembro e Junho do ano passado, respectivamente com 983 milhões e mil milhões de patacas, e Agosto de 2015 com 1,99 mil milhões de patacas.

Desde Abril de 2008, altura em que a Autoridade Monetária de Macau começou a divulgar as estatísticas dos valores dos empréstimos concedidos, o mês em que foi atribuído o maior montante em empréstimos para habitação a não residentes foi em Junho de 2014 com 2,25 mil milhões de patacas.