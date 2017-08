Prejuízos provocados em Macau aproximam-se dos 10 milhões

A Polícia Judiciária (PJ) continua a tentar combater as burlas telefónicas em que falsos agentes das autoridades ligam para cidadãos aleatoriamente e tentam convencê-los a fazerem transferências para contas bancárias na China Continental. De entre os milhares de casos registados em três semanas e meia, cerca de meia centena provocaram nas vítimas prejuízos que, somados, atingem quase 10 milhões de patacas.

Os números mais recentes divulgados ontem pela PJ, durante a habitual conferência de imprensa conjunta com a Polícia de Segurança Pública (PSP) em que são relatadas as ocorrências do fim-de-semana, informam que, entre 20 de Julho e 13 de Agosto, a Judiciária, a PSP e a Alfândega registaram em conjunto um total de 47 casos com prejuízos para as vítimas (de entre cerca de 2,5 milhares de denúncias e consultas às autoridades). No mais avultado deles, a vítima foi convencida a transferir 3,4 milhões de yuans (4,1 milhões de patacas) para uma conta na China.

As transferências realizadas em moeda chinesa ultrapassam os 6,27 milhões de yuans (7,53 milhões de patacas), aos quais se somam 2,08 milhões de dólares de Hong Kong (2,14 milhões de patacas) e 245 mil patacas. Tudo junto, o montante ascende a 9,92 milhões de patacas.

“Continuamos a alertar as pessoas para que não se deixem levar por telefonemas em que alegados funcionários do Governo e das forças de segurança sugerem a transferência de quaisquer montantes para contas bancárias, porque se tratam sempre de burlas”, reiterou Choi Ian Fai, da chefia funcional da PJ, encarregado das funções de porta-voz na conferência de imprensa de ontem. “As autoridades jamais utilizam esse método de cobrança, nem nunca transmitem números de contas de banco por telefone”, explicou.