Orçamento para construção de cidade inteligente fixado nos 200 milhões de patacas

O Governo definiu um orçamento anual de 200 milhões de patacas nos próximos dois anos para o projeto de construção de uma cidade inteligente. Em comunicado, o porta-voz do Governo afirmou que o projeto de construção de uma cidade inteligente, na sequência da assinatura do acordo com o grupo chinês Alibaba, prevê um orçamento anual preliminar “nos próximos dois anos de 200 milhões de patacas”. No corrente ano, o orçamento “para o âmbito da tecnologia informática é aproximadamente de 500 milhões de patacas”, acrescentou no mesmo documento.

O Acordo-Quadro para a Cooperação Estratégica na Área da Construção de uma Cidade Inteligente foi assinado “na sequência de mais de meio ano de intercâmbio e comunicação” entre as duas partes. “A criação de um centro de computação em nuvem exclusivo do Governo significa que as instalações, os equipamentos, o sistema, a plataforma, o método de computação, em especial, os dados recolhidos e armazenados pelo sistema serão propriedade do Governo”, lê-se no comunicado.

O porta-voz do Governo assegurou que “Macau, enquanto região administrativa especial da República Popular da China, tem dado elevada atenção ao impacto da segurança da informação local, regional e sectorial. Neste domínio, a ‘Alibaba Cloud’ está acreditada como plataforma de computação em nuvem da Região Ásia-Pacífico, sendo a mais capacitada para a garantia do cumprimento da lei”.

A nota de imprensa refere que a “Lei de Protecção dos dados pessoais” actualmente vigente em Macau “consagra uma plena protecção dos dados pessoais e da privacidade”. No que diz respeito à gestão dos dados, “o Governo irá proceder, rigorosamente, à anonimização e ao tratamento adequado dos dados, sob a supervisão e a orientação do Gabinete de Protecção de Dados Pessoais, de modo que seja garantida a segurança dos dados da RAEM”.

A assinatura do acordo de cooperação entre Macau e o grupo Alibaba deu origem a algumas questões levantadas pela sociedade. A Associação Novo Macau, por exemplo, denunciou a “falta de transparência” por não terem sido divulgados pormenores sobre o acordo nem para o que vão ser utilizados os dados.