Julgamento conexo do caso Ho Chio Meng com leitura de sentença hoje

A leitura da sentença do processo conexo ao do ex-procurador de Macau Ho Chio Meng vai decorrer hoje, informou o gabinete do presidente do Tribunal de Última Instância (TUI).

O processo conexo que está a ser julgado no Tribunal Judicial de Base (TJB, primeira instância), desde Fevereiro, envolve nove arguidos, acusados de crimes como participação em organização criminosa, burla qualificada ou branqueamento de capitais.

Entre os nove arguidos estão a mulher (Chao Sio Fu), o irmão mais velho (Ho Chiu Shun) e um cunhado (Lei Kuan Pun) do antigo procurador, condenado em Julho a 21 anos de prisão.

São também arguidos os empresários Wong Kuok Wai e Mak Im Tai, os únicos em prisão preventiva, e os antigos funcionários do Ministério Público António Lai Kin Ian e Chan Ka Fai, assim como Lam Hou Un e Wang Xiandi, que foi contratada de forma ilegal para o Ministério Público.

A leitura da sentença está marcada para as 15:00 horas.

O ex-procurador foi condenado por 11 tipos de crimes: peculato e peculato de uso, burla simples, burla qualificada de valor elevado, burla qualificada de valor consideravelmente elevado, destruição de objectos colocados sob o poder público, promoção ou fundação de associação criminosa, participação económica em negócio, branqueamento de capitais agravado, inexatidão dos elementos da declaração de rendimentos e riqueza injustificada.