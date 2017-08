Jogo de massas será a aposta do MGM Cotai

O mercado de massas vai ser a principal aposta da MGM Resorts International para o novo empreendimento do Cotai, cuja inauguração está prevista para o final deste ano, em detrimento dos apostadores VIP. A estratégia foi definida e anunciada pelo director executivo da empresa, James Murren, em declarações à Bloomberg. “O nosso modelo de negócio não é baseado no negócio VIP. O nosso plano de estratégia passa por servir este cliente chinês tremendamente emergente e cada vez mais afluente, um cliente que está à procura de experiências cada vez mais envolventes e não apenas um momento ‘selfie’ ou uma mesa de jogo”, disse Murren citado pela Bloomberg.

A entrada tardia da empresa no Cotai é apontada pelo director executivo da MGM Resorts International como a principal razão para esta ter ficado aquém das expectativas no que diz respeito ao jogo VIP. Segundo a Bloomberg, a Las Vegas Sands e a Wynn Resorts beneficiaram mais com o regresso dos turistas e dos apostadores VIP ao atrair clientes nos últimos dois anos com as novas instalações.

“O novo projecto vai finalmente posicionar a MGM China no mapa para competir com os seus pares no Cotai”, disse Margaret Huang, analista da Bloomberg Intelligence. “O seu foco no mercado de massas pode ajudar a aumentar as reservas mas ainda comporta alguns riscos ao fazê-lo por se juntar mais tarde”. A analista apontou ainda a falta de experiência da MGM China em capturar este segmento de mercado uma vez que o MGM Macau se foca principalmente nas apostas VIP.

No mês passado, a MGM revelou lucros “mais baixos do que o esperado”, de acordo com a Bloomberg, com as receitas na China a escorregarem até aos 449 milhões de dólares norte-americanos. A empresa diminuiu ainda a sua participação no mercado nos segmentos do jogo VIP e de massas.