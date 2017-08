Um caso de infecção colectiva de gripe foi detectado no Estabelecimento Prisional de Macau, tendo sido diagnosticados 25 reclusos do sexo masculino com idades compreendidas entre os 19 e os 68 anos. A informação foi avançada pelos Serviços de Saúde em comunicado, no qual explicam que os reclusos apresentavam sintomas deste o dia 9 de Agosto e que já foram submetidos a tratamento. O estado dos doentes é considerado “ligeiro” e “não houve registo de casos com complicações graves”.

