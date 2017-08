IH promete celebração de escritura para candidatos à habitação económica que entretanto tenham casado

A deputada Ella Lei está preocupada com a não aceitação de pedidos apresentados por candidatos à aquisição de fracções de habitação económica – que contraíram matrimónio durante a fase de espera – para que os cônjuges não façam parte do agregado familiar. O presidente do Instituto de Habitação garante que está a seguir as sugestões do CCAC, e que vai emitir o termo de autorização para celebração de escritura de compra e venda destas fracções às famílias que para tal se encontrem qualificadas.

Ella Lei interpelou o Executivo sobre a não aceitação de pedidos apresentados por candidatos à aquisição de fracções de habitação económica, que contraíram matrimónio durante a fase de espera, para que os cônjuges não façam parte do agregado familiar. Lembra a deputada que, conforme sugestão do Comissariado Contra a Corrupção (CCAC), o Instituto de Habitação (IH) deve aceitar estes pedidos e emitir o termo de autorização para a celebração de escritura pública de compra e venda de fracções de habitação económica, desde que as demais condições legais estejam reunidas. O presidente do IH diz estar a seguir as sugestões do CCAC e a analisar cada caso individualmente, assegurando que vai emitir o respectivo termo às famílias qualificadas.

Ella Lei recorre aos dados facultados pelo CCAC, que dão conta de um total de 218 pedidos para os cônjuges não fazerem parte dos agregados familiares. A parlamentar, da ala laboral, lembra que, segundo as sugestões do comissariado, o IH “deve aceitar os pedidos apresentados pelos candidatos à aquisição de fracções de habitação económica que contraíram matrimónio durante a fase de espera para que os cônjuges não façam parte do agregado familiar”, devendo por isso “emitir-lhes o termo de autorização para a celebração da escritura pública de compra e venda das fracções de habitação económica quando as demais condições legais estejam reunidas”.

Mais de dois meses depois da divulgação do relatório do CCAC sobre a integração dos cônjuges dos candidatos a habitação económica no agregado familiar, Ella Lei questiona porque é que o IH “ainda não emitiu o termo de autorização aos interessados, nem confirmou a sua qualificação? Quando é que esses agregados familiares, que reúnem as condições legais, podem celebrar a escritura pública?”.

Arnaldo Santos respondeu que o Instituto de Habitação está a acompanhar as sugestões do CCAC, “a conduzir uma revisão caso a caso, emitiu documentos de autorização a famílias qualificadas e autorizará que notários privados acompanhem a assinatura de escritura pública relativa a imóveis dentro de um curto período tempo”.

A deputada, e candidata às legislativas de 17 de Setembro, assinala que dos agregados familiares candidatos às 19 mil habitações e económicas “que já ocuparam a fracção ou assinaram o contrato-promessa de compra e venda há mais de três anos, 475 já entregaram, há muito tempo, os documentos necessários, mas ainda se encontram na fase de apreciação”. Alega Ella Lei que “o IH nunca lhes revelou o ponto da situação da referida apreciação, nem os informou sobre o prazo da celebração da escritura pública”, e que, por isso, “os interessados vivem com o receio de não reunir as condições legais e preocupam-se com o surgimento de problemas derivados de mudanças, tal como o casamento”. Pergunta ainda a deputada: “quando é que a referida apreciação vai ser concluída? É possível comunicar aos agregados familiares, com a maior celeridade possível, se reúnem as condições legais para a celebração da escritura pública?”.

O presidente do IH diz que o organismo “tem vindo a acompanhar atentamente a assinatura de escritura para famílias de habitação económica e tentará fazer a revisão da qualificação e emitir o documento de autorização para as famílias que se encontram na lista de espera de 19 mil fracções de habitação pública”. Arnaldo Santos refere ainda que “até 14 de Julho de 2017, o Instituto de Habitação enviou cartas para 6942 famílias para informá-las sobre os documentos necessários para a assinatura de escritura tal como para acompanhar a revisão, incluindo 634 promitentes-compradores do Edifício Cheng I”. O responsável assegura também que o organismo “emitiu documentos de autorização para 5437 famílias até agora” e que “autorizou o notário privado a concluir a assinatura de escrituras para 4335 famílias, encontrando-se 178 famílias em lista de espera”.