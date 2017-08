Governo admite que edifícios não são alvo de vistoria, apesar de obrigação legal

A lei define que a cada cinco anos os edifícios devem ser alvo de uma vistoria por questões de segurança, mas na práticas são muitos poucos os edifícios vistoriados. O cenário foi explicado por Raimundo do Rosário, que justificou o fenómeno com as dificuldades de aplicar sanções e a falta de acordo entre os proprietários de diferente fracções.





João Santos Filipe

joaof.pontofinal@gmail.com

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, admitiu ontem que apesar da lei obrigar a uma vistoria dos edifícios a cada cinco anos, na realidade essa vistoria está longe de ser uma realidade. Entre as razões que explicam esse facto, o secretário apontou as construções ilegais e falta de consenso entre os proprietários das diferenças fracções sobre os custos.

“Actualmente as vistorias já são obrigatórias a cada cinco anos, só que ninguém cumpre essa obrigação”, confessou Raimundo do Rosário, ontem na Assembleia Legislativa.

Por outro lado, o membro do governo explicou a dificuldade em obrigar as pessoas a cumprirem a lei, porque em muitos casos os edifícios não têm Assembleia Geral de Moradores nem ninguém responsável pela gestão dos espaços comuns.

“A obrigatoriedade existe. De acordo com a lei, podemos aplicar sanções, mas se houver condomínios é muito mais fácil, porque vamos conseguir receber o dinheiro. Mas há fracções que nem o condomínio pagam, há prédios onde ninguém gere os espaços comuns, então como é que conseguimos receber das sanções aplicadas?”, questionou.

No decorrer do debate, proposto pelo deputado Mak Soi Kun, Rosário explicou que em muitos casos as pessoas não querem fazer vistorias, porque depois as alterações ilegais feitas nos edifícios têm de ser removidas. Essa é igualmente uma das razões que limita o número de candidaturas para utilização do fundo de reparação predial, mecanismo através do qual o Executivo comparticipa a renovação dos edifícios.

“Quando uma pessoa está doente vai ao médico, mas com um imóvel é diferente. Nós já investimos 20 milhões de patacas no fundo de reparação predial. E também sabemos que o Instituto de Habitação tem dinheiro para mais. Só que se os proprietários não se candidatam, como é que podemos ajudá-los?”, apontou Rosário.

De acordo com as regras definidas para o fundo de reparação predial, o Governo cobre em 30 por cento o valor das obras feitas nos edifícios, sendo o restante pago pelos proprietários. Ontem, Raimundo rejeitou a hipótese do total do montante vir passar a ser coberto pelo Executivo.

“Há uma coisa que gostava de deixar muito clara: será que o Governo tem de pagar tudo? Não tem. E acho correcto que não tenha de pagar, porque as casas são dos proprietários. O Governo já paga 30 por cento. Por exemplo, uma pessoa compra um veículo, e depois é o Governo que tem de pagar a manutenção?”, defendeu.

O debate de ontem tinha sido proposto pelo deputado Mak Soi Kun, para discutir as alterações à lei, para esta passasse a definir regras sancionatórias mais claras e obrigasse a que os edifícios com mais de 30 anos fossem sujeitos a vistorias regulares. De acordo com os dados oficiais, citados pelo deputado Ho Ion Sang, existem em Macau cerca de 4600 edifícios com mais de 30 anos.