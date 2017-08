Empresário aponta erro ao CCAC na investigação ao caso da fábrica Iec Long

Kong Tat Choi acusa o Comissariado Contra a Corrupção de ter cometido um erro na investigação à permuta de terrenos que envolve a Fábrica de Panchões Iec Long. O accionista da Sociedade de Desenvolvimento Predial Baía da Nossa Senhora da Esperança diz a documentação existente não foi toda analisada e que parte do terreno é mesmo privada, apesar do CCAC considerar o contrário.

João Santos Filipe*

O accionista da Sociedade de Desenvolvimento Predial Baía da Nossa Senhora da Esperança, Kong Tat Choi, diz que o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) cometeu um erro na investigação à permuta de terrenos que envolvem a fábrica de panchões Iec Long. Em declarações ao jornal Cheng Pou, Kong defendeu que a dívida de terrenos da RAEM à empresa é superior à área de 1.655 metros quadrados, contabilizada pelo CCAC.

No relatório de investigação, o CCAC chegou à conclusão que a área da fábrica de panchões é de 28.340 metros quadrados e que desses 26.685 metros quadrados sempre foram públicos, pelo que não deviam ter sido contabilizados como dívida à Sociedade de Desenvolvimento Predial Baía da Nossa Senhora da Esperança. Assim, segundo o CCAC, a dívida do governo à empresa, após a permuta dos terrenos, é apenas de 1.655 metros quadrados.

Kong contesta esse valor e sublinhou que o CCAC “não analisou alguns documentos”, pelo que o caso foi levado para os tribunais de Macau. Contudo, quando questionado sobre a verdadeira dimensão dos terrenos que a empresa considera ser detentora, o empresário admitiu não se lembrar.

“A parte que não foi considerada pelo CCAC está ocupada na sua maioria com os edifícios da fábrica. Isso é muito claro nos registos de propriedade”, afirmou Kong Tat Choi.

Questionado sobre os documentos que provam a versão Sociedade de Desenvolvimento Predial Baía da Nossa Senhora da Esperança, Kong limitou-se a dizer que não são papéis de Seda. O empresário frisou também que se os documentos utilizados pela sociedade fosse papéis de seda, então abdicariam imediatamente do caso.

Kong Tat Choi revelou também que ele e Sio Tak Hong foram os únicos accionistas convidados para ajudarem o Comissariado Contra a Corrupção durante as investigações.

Por outro lado, o empresário revelou que a empresa recebeu uma notificação do Governo para devolverem o terreno que tinham recebido, por troca da Fábrica de Panchões Iec Long, mas que até ao momento ainda ninguém apareceu para receber a parcela de terreno.

O PONTO FINAL questionou ontem o CCAC sobre um eventual erro nas investigações, mas até ao fecho da edição não recebeu qualquer resposta.

Em Julho do ano passado, o CCAC considerou que troca de terrenos entre o governo da RAEM e a Sociedade de Desenvolvimento Predial Baía da Nossa Senhora da Esperança, em 2001, “nula”. Isto porque o Executivo trocou um terreno nas imediações das Casas-Museu da Taipa, com uma área de 152.073 metro quadrados, pelas terras onde está a Fábrica de Panchões Iec Long. Porém a investigação do órgão liderado por André Cheong defende que desde 1986 que a RAEM já era detentora de várias terras que recebeu como “moeda de troca” na permuta.

