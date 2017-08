DSEJ teve um terapeuta para cada 10 alunos com necessidades educativas especiais durante o último ano lectivo

A DSEJ registou, no último ano lectivo, a existência de 707 alunos com necessidades educativas especiais. No ano anterior este número tinha-se fixado nos 643 estudantes. Actualmente, o organismo conta com 74 terapeutas, a maioria contratados por escolas particulares e instituições de serviços de reabilitação. Contam-se ainda um fisioterapeuta e um terapeuta ocupacional recrutados através do regime de aquisição de serviços.

No ano lectivo que agora terminou, a DSEJ registou 135 novos alunos com necessidades educativas especiais, num total de 707, segundo números divulgados pelo organismo ao PONTO FINAL. Para fazer face a este aumento, esta direcção de serviços subsidiou escolas particulares e instituições de serviços de reabilitação para a contratação de 56 terapeutas. A estes acrescentam-se outros 16 profissionais de diversas áreas de terapia recrutados através de contratos administrativos de provimento e um fisioterapeuta e outro terapeuta ocupacional, ambos mediante o modelo da aquisição de serviços. No ano lectivo anterior, o número de alunos com necessidades educativas especiais tinha-se fixado em 643 estudantes, segundo dados do organismo. No mesmo ano registaram-se 83 novos alunos com necessidades educativas especiais.

Numa resposta remetida pela DSEJ ao PONTO FINAL pode ler-se que “sendo variável o tempo de que cada aluno necessita no serviço da terapia profissional, torna-se difícil estimar o volume de trabalho real de cada terapeuta com base apenas no número de alunos”. No entanto, de acordo com o “Guia de Funcionamento das Escolas” para o ano lectivo de 2016/2017, o mesmo organismo recomenda que “cada escola do ensino especial disponha pelo menos de um profissional de aconselhamento, e para cada 20 alunos com necessidade de tratamento profissional, de fisioterapia ou terapia da fala, contrate um terapeuta da respectiva área”.

Numa carta publicada no mês passado na plataforma “All About Macau”, um grupo de terapeutas contratados pela DSEJ revelou que “em escolas públicas, alguns terapeutas providenciam tratamentos a mais de 70 estudantes”.

Em resposta ao PONTO FINAL, a DSEJ reiterou novamente que “está a rever a sua estrutura orgânica e o quadro de pessoal, introduzindo a respectiva carreira especial”. A actual estrutura destes serviços não permite a contratação de novos terapeutas, uma vez que as funções de terapia estão inseridas nas carreiras de técnicos superiores de saúde e estas não estão contempladas na orgânica do organismo em questão.

Sobre os cursos de treino linguístico que têm vindo a ser realizados desde 2010, a DSEJ explica que estes “visam aumentar, nos docentes e agentes de aconselhamento no activo, os conhecimentos sobre as perturbações da linguagem”. “Depois da conclusão do curso, com aproveitamento, sob as sugestões e instruções dos profissionais da terapia, estes podem ajudar no treino dos alunos com problemas de linguagem de nível ligeiro”, esclarece o organismo.