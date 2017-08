Dez candidatos passaram à segunda fase do programa de apoio à produção de longas metragens

Das 15 candidaturas submetidas ao Instituto Cultural (IC), dez passaram à segunda fase de selecção do Programa de Apoio à Produção Cinematográfica de Longas Metragens. Os candidatos Chan Nga Lei, Chao Koi Wang, Yip, Ting Hang, António José Faria, Lou Ka Hou, Wong Teng Teng, Maxim Bessmertny e Io Lou Ian podem vir a conseguir um subsídio para os seus projectos no montante máximo de 1,5 milhões de patacas. O júri pode selecionar até quatro beneficiários.

Segue-se a análise da apresentação dos trabalhos que terá como base “critérios como o conteúdo, criatividade e integridade do argumento, a capacidade do candidato e da equipa para implementar o projecto, a viabilidade do projecto de produção e da proposta de produção e marketing” e a “racionalidade orçamental”, lista o Instituto Cultural (IC) em comunicado.

Aos realizadores ou produtores beneficiários será também disponibilizado aconselhamento por parte de profissionais para fins de produção, promoção e marketing do filme seleccionado pelo Programa.