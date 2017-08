CSI: Macau

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

por: Rodrigo de Matos rmatos.pontofinal@gmail.com

O namorado electrónico

Cansada da vida conjugal, F. começou a procurar alguma excitação fora do lar. Ao início, tudo não passou de uma brincadeira, apenas vivida no mundo virtual. Até que, com A., um dos homens que conheceu no Facebook, em Abril, um britânico endinheirado, a coisa começou a ficar séria e descambou em namoro à distância. O marido da quarentona nem desconfiava.

F. e o seu e-namorado trocavam mensagens românticas com frequência, através do Whatsapp, e sentiam-se mais próximos a cada dia. Falavam de um futuro em que o homem largaria a sua vida na Grã-Bretanha para se juntar à amada em Macau. Para preparar o terreno, A. disse que queria transferir 15 milhões de dólares (120 milhões de patacas) para Macau, dinheiro para gastar com F. quando fossem viver juntos. Mas mostrou algumas reservas devido a tratar-se de um montante elevado – dizia ter receio das suspeitas que isso poderia levantar junto das autoridades. “Vamos fazer assim, tu abres algumas contas em teu nome no Reino Unido e eu deposito o dinheiro em parcelas nessas contas, assim podes levantá-lo daí”, terá sugerido o homem.

Até que F. recebeu uma chamada de um suposto funcionário de um banco britânico, explicando que a melhor forma de ela ter acesso ao dinheiro seria abrir uma conta na Tailândia, para onde seria depois transferida a quantia. Mas, para isso ser possível, ao abrir essa conta, a mulher teria de fazer para lá algumas transferências, para manter activa durante algum tempo. F. acreditou e, de Maio a Julho, transferiu para a Tailândia 1,46 milhões de dólares (11,6 milhões de patacas), dinheiro que nunca mais viu.

O marido desconfiou de tanto dinheiro a sair da conta de Macau e pediu explicações à mulher. Ela contou tudo. “Foste enganada, sua tonta!”, terá dito o esposo, convencido de que a história continha todos os contornos de uma burla. F. nunca mais foi contactada por A. e, desiludida, apresentou queixa na PJ, que está a investigar.

Uma curta carreira na prostituição

D. veio da China Continental para Macau após conhecer no WeChat um homem de Macau e que lhe fez a proposta: por 500 patacas por dia, ele alugava-lhe um quarto onde poderia receber clientes para lhes vender sexo.

No dia 11, atravessou a fronteira e encontrou-se com o homem, que lhe deu a chave do apartamento no Istmo Ferreira do Amaral, perto das Portas do Cerco, para onde se dirigiu a seguir.

Mas a sua carreira de prostituta em Macau durou pouco. No dia 13, agentes da PSP foram até ao local e montaram guarda à porta do prédio. Às 22h, viram um sujeito a sair do edifício – era um cliente que acabara de se deliciar com os serviços de D. e confirmou as suspeitas dos agentes, que entraram de seguida no apartamento. Ali encontraram a mulher e uma quantidade notável de toalhas, frascos de óleo de massagem e preservativos. D., de 27 anos, confessou o que estava a fazer e que cobrava 350 patacas por cada sessão. Desde que chegou a Macau, tinha já tido cinco clientes que lhe renderam duas mil patacas, gorjetas incluídas.

Num outro quarto do apartamento, encontrava-se outra mulher, de 29 anos, que negou estar envolvida no mesmo tipo de práticas e assegurou que apenas tinha alugado o quarto para pernoitar. Mas não se livrou de acompanhar D. na visita ao Ministério Público. O sujeito que lhes alugou os quartos é procurado pela polícia.

Mais medo da família do que da polícia

Quando perdeu no mês passado a carteira e o telemóvel, por pura distracção, V. ouviu da família reprimendas tão implacáveis que ficou traumatizada. Tanto que, na sexta-feira passada, quando a sexagenária perdeu outra vez a carteira, decidiu que não voltaria a passar pela mesma humilhação. Em vez disso, preferiu inventar uma história e mentir à polícia.

Aos agentes da PSP, disse que estava no mercado a fazer compras, por volta das 16h, quando, ao abrir a carteira, foi atacada por um sujeito, que lhe retirou o dinheiro. Tentou resistir, relatou, mas foi agredida na cara pelo indivíduo, que fugiu a seguir com a carteira e o dinheiro.

Para azar de V., o caso foi transferido para a PJ, que decidiu analisar as imagens das câmaras de videovigilância do mercado, que contam uma história diferente.

Confrontada com a realidade, a mulher de 61 anos admitiu ter inventado aquela versão dos acontecimentos para escapar às repreensões por parte da família. O caso foi encaminhado para o Ministério Público e V., julgada por simulação de crime.

Mãos ligeiras no metro

O projecto do metropolitano ligeiro de superfície tem sido alvo de muitas queixas pelos atrasos nas obras e derrapagens orçamentais. Mas, no sábado passado, a queixa que deu entrada na PJ foi um pouco diferente.

Tudo veio à tona quando um trabalhador regressou pela manhã ao estaleiro de obras de um dos trechos da linha do metro, na Taipa. Eram 8h30 quando deu pela corrente que fechava a cerca com sinais de ter sido arrombada.

Prosseguiu para o interior do estaleiro para avaliar a extensão do crime e confirmou as suspeitas: no armazém onde eram guardadas as ferramentas e alguns materiais de construção, deu pela falta de uma serra eléctrica, um martelo pneumático, um berbequim, um nível de bolha e dois rolos de fios eléctricos. Tudo somado, o prejuízo é avaliado em 30 mil patacas.

Apresentou então queixa à PJ, que está a investigar este caso de furto.