Chefe do Executivo define tempos de antena para as listas candidatas às eleições

Entra hoje em vigor um despacho assinado pelo Chefe do Executivo, publicado ontem em Boletim Oficial, que define o tempo de antena reservado para cada lista candidata às eleições de 17 de Setembro nas estações de televisão e rádio da TDM (Teledifusão de Macau).

Para o canal português de televisão serão realizadas oito emissões, sendo as primeiras sete de dois minutos e a última de um minuto. Já no canal português de rádio serão realizadas 21 emissões com um minuto cada.

No canal chinês de televisão serão realizadas 12 emissões, sendo as primeiras 11 de dois minutos cada e a última de um minuto. No canal chinês da rádio serão realizadas 33 emissões de um minuto cada.

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa vai realizar amanhã um sorteio para decidir a distribuição do tempo de antena a reservar pelas estações de televisão e rádio e a distribuição e ordem de utilização dos locais destinados à campanha eleitoral. Esta terá início a 2 de Setembro após o período de proibição de campanha que se encontra actualmente em vigor e todas as emissões deverão ser realizadas até ao dia 15 de Setembro.