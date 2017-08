Associação de Futebol pediu a jogadores para abdicarem da “Bolinha”

A Associação de Futebol pediu aos jogadores seleccionáveis que abdiquem de participar no campeonato de futebol de sete para se dedicarem a tempo inteiro aos trabalhos da selecção, a troco de uma ajuda de custo simbólica. A proposta não foi aceite por todos os atletas, mas a AFM garante que não vai haver discriminação.

A Associação de Futebol de Macau apresentou aos jogadores seleccionáveis um acordo em que pede aos atletas para abdicarem da participação no campeonato de futebol de sete, conhecido como Bolinha, e se focarem em exclusivo nos trabalhos da selecção de futebol de 11. Em troca, e como gesto de “boa-vontade”, os jogadores recebem uma ajuda de custo.

Contudo, a proposta causou alguma controvérsia entre os seleccionáveis e houve mesmo atletas que não quiseram assinar o documento, como admitiu Daniel Sousa, vice-presidente da associação. Em causa, está o facto de alguns jogadores receberem mais dinheiro quando actuam pelos clubes, pelo que a proposta da associação acaba por prejudicá-los na vertente financeira.

Também o sentimento de que os atletas podem ser discriminados na altura da convocatória, pelo facto de não terem acolhido a proposta da Associação de Futebol, é uma preocupação entre os jogadores.

Ao PONTO FINAL, o vice-presidente da Associação de Futebol de Macau, Daniel Sousa, clarificou a situação e negou qualquer polémica.

“A medida que adoptámos é apenas mais uma opção para que os jogadores se possam preparar da melhor forma para a fase de qualificação para a Taça Asiática. Não é nenhuma obrigação nem tem uma relação directa com as convocatórias da selecção”, disse o responsável.

“Foi uma questão muito bem explicada aos jogadores. Queremos mostrar aos jogadores que a associação dá muita importância a esta fase de apuramento, porque vai ficar na História do futebol de Macau. Não sabemos quanto tempo vamos ter de esperar para chegar novamente a esta fase”, explicou sobre a decisão.

A última vez que Macau tinha chegado a esta fase de apuramento para a Taça Asiática tinha sido em 2000, ou seja há mais de 17 anos.

Ajuda de custos simbólica

Segundo o vice-presidente nem todos os jogadores que normalmente vão à selecção aceitaram assinar o acordo. Mesmo assim, garante que não vai haver um tratamento diferente: “Não há discriminação entre os atletas que assinaram e não assinaram. Mas o seleccionador tem o direito de fazer as suas escolhas e avaliar se um jogador está em condições, se teve descanso suficiente e se está bem integrado no grupo”, apontou.

Ainda de acordo com Daniel Sousa, o seleccionador Chan U Meng preparou um plano de treinos muito rigoroso para os jogadores, com as sessões de treino a serem de três e quatro por semana, mais um jogo de carácter particular. Este é um esforço considerado elevado pela associação, que está preocupada com o cenário de alguns jogadores não aguentarem a participação em treinos e jogos dos clubes e da selecção.

“Mas claro que se um jogador conseguir aguentar os treinos da selecção e da equipa, então vai ser seleccionado”, ressalvou.

Em relação à ajuda de custos, o dirigente admite que o montante é simbólico, mas que pretende mostrar “boa-vontade”, pelo acto dos atletas abdicarem durante uma temporada da bolinha.

O próximo encontro de Macau, já com o treinador Chan U Meng no banco, está agendado para 5 de Setembro, diante da Índia, e disputa-se no território.