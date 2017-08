“As cidades do chá da Rota da Seda” dão o mote a festival da província de Fujian em Macau

Macau foi em tempos um dos principais portos marítimos de onde saía o chá produzido na China mas o seu papel mudou. Sze Lee Ah, presidente da Federação dos Cidadãos de Macau, é o responsável pela organização da 4ª edição do Festival Cultural de Fujian em Macau e espera tornar Macau numa plataforma para a promoção da cultura do chá da província de Fujian e de Taiwan.

Elisa Gao

elisa.pontofinal@gmail.com

A 4ª edição do Festival Cultural de Fujian em Macau arranca na próxima Sexta-feira e prolonga-se por três dias. Este ano, realiza-se sob o tema “As cidades do chá da Rota da Seda”, numa tentativa de promover a cultura do chá de Fujian e Taiwan fazendo de Macau a plataforma de promoção. Sze Lee Ah, presidente da Federação dos Cidadãos de Macau e candidato às próximas eleições pela lista Poder dos Cidadãos”, afirmou que Macau foi no passado um dos principais portos marítimos para comercialização do chá chinês para o exterior, mas que agora passou a ser uma plataforma de promoção.

Sze Lee Ah apontou que Macau não desempenha um papel tão relevante como antes na Rota da Seda. “Macau era a primeira paragem do chá produzido na China Continental antes de ir para o exterior. A sua função mudou dramaticamente e não se mostra tão importante na Rota da Seda, especialmente no que diz respeito ao comércio de produtos. Mas agora pode ter funções diferentes, tais como servir de ponte, para transmissão de cultura, exposições e convenções, entre outras coisas”, explicou o dirigente.

O festival inclui a exposição “A Cultura e a História do Chá”, performances folclóricas oriundas de Fujian, desfile de trajes tradicionais, apresentações artísticas e seminário. As actividades vão desenrolar-se em vários pontos da cidade, como o Parque Iao Hon, a Casa Cultural de Chá de Macau, o Largo do Pagode da Barra e o Jardim de Lou Lim Ioc.

A organização do festival anunciou que vai promover uma venda de caridade no Parque de Iao Hon, entre as 14h e as 19h, em favor das pessoas afectadas pelo sismo que ocorreu no passado dia 8 em Jiuzhaigou, na província de Sichuan. Os produtos para venda são doados pela Associação de Artesanato e Pessoas Criativas de Macau e outros grupos criativos e o valor angariado reverte na totalidade para a área afectada.

Sze Lee Ah revelou que o festival representou um investimento de 2,5 a 3 milhões de patacas – semelhante ao valor das três edições anteriores – e deve atrair entre 30 mil e 50 mil participantes.