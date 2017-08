Anuncia-se o Outono na Casa Garden com o melhor do World Press Photo

Desde 2008 que o arranque do Outono na Casa Garden se reveste do melhor que o fotojornalismo mundial produz em cada ano. Entre 29 de Setembro e 22 de Outubro, a exposição dos trabalhos premiados da 60ª edição do World Press Photo chega a Macau por iniciativa, uma vez mais, da Casa de Portugal. A instituição fala numa aposta continuada que traduz um investimento cada vez mais pesado, justificado pela “adesão fortíssima” do público deste e do outro lado da fronteira.

A mão esquerda a apontar para o alto, enquanto a outra empunha a arma que, segundos antes, atirara por terra o embaixador russo em Ancara, Andrey Karlov. O ódio plasmado no rosto, e o grito, por Alepo, pela Síria, terra espoliada de vida pela guerra e destruição. Mensagem atirada a uma plateia gelada pelo terror, como que a justificar a acção-limite e derradeira. Junto ao assassino, o corpo inerte, onde não se vislumbra o rosto. A imagem, de dimensão fílmica, foi captada pelo fotógrafo turco Burhan Ozbilici, da Associated Press. Em Fevereiro último foi distinguida como Fotografia do Ano, na 60ª edição do World Press Photo, e ainda na categoria de Spot News Stories (Notícias Locais). Todas as imagens premiadas este ano, de 45 fotógrafos, chegam a 29 de Setembro à Casa Garden, numa iniciativa que a Casa de Portugal repete desde 2008. Para apontar o foco sobre o fotojornalismo e os fotojornalistas, explica a coordenadora da instituição, realidade em grande medida ainda arredada da imprensa de Macau.

Contou com a participação de 5034 fotógrafos, de 126 países, a 60ª edição do World Press Photo que, dividida em oito categorias, estendeu o reconhecimento a trabalhos fotográficos de 45 fotógrafos, de 25 países, que, sem surpresa, traduzem a dor e rasto contínuo de destruição que ferem a actualidade. Para além da fotografia de Burhan Ozbilici, “An Assassination in Turkey”, outras imagens icónicas do ano de 2016 integram o lote de premiadas do concurso, como a imagem captada por Jonathan Bachman, da Reuters, que, em Julho de 2016, fotografou a activista Ieshia Evans, a enfrentar em silêncio e com postura firme a polícia de choque nos protestos de Baton Rouge, nos Estados Unidos.

“É UM EVENTO MUITO FORTE PARA MACAU”

A Macau, a exposição com a totalidade de trabalhos premiados chega, há quase uma década, pela acção da Casa de Portugal, que conta com a cedência de espaço da Fundação Oriente. “Achamos que é um evento muito forte para Macau, tentamos apostar no facto de ser um evento internacional, na verdade é o nosso evento mais internacional. E como existe tanta tradição de jornalistas aqui em Macau, achamos que é uma opção muito boa. E também acho que Macau tem muita apetência pela fotografia, então creio que é uma aposta válida”. Assim enquadra Diana Soeiro, a contínua aposta da Casa de Portugal em trazer ao território a exposição que, em cada ano, reúne os trabalhos distinguidos no mais prestigiado concurso mundial de fotojornalismo.

Também a resposta do público justifica a manutenção da parceria com a Fundação World Press Photo, que só em anos recentes se estendeu a Hong Kong. “Pela forte adesão que nós temos todos os anos, temos muitas visitas. Claro que antigamente não havia a exposição em Hong Kong e portanto tínhamos ainda mais visitantes, mas a adesão é fortíssima”. A inclusão da mostra no calendário anual da instituição representa um encargo cada vez mais pesado, explica a coordenadora da instituição: “Todos os anos a exposição fica mais cara e nós continuamos a investir. Talvez seja o evento mais caro da Casa de Portugal”. Se em 2016 os custos se situaram nas 150 mil patacas, este ano a factura sofre um acréscimo: “Este ano vamos apontar para as 180 mil patacas. É cada vez mais caro, tem aumentado bastante os custos. Eles dizem-nos que vão tendo cada vez mais despesas e vão ajustando os preços”. A pesar no orçamento está também a tradução da legendagem para a língua chinesa. “A exposição é-nos enviada em português e em inglês, e nós todos os anos fazemos a tradução, que é paga por nós, e é uma tradução vastíssima, nós damos folhetos com as legendas traduzidas em chinês. Portanto, isso também faz parte do nosso investimento”.

A antiguidade da parceria com a Fundação World Press Photo – sediada em Amesterdão e criada em 1955 – tem valido a Macau a prioridade face à região administrativa especial vizinha, onde a exposição chegará a 29 de Outubro. “Porque nós somos parceiros há muito mais tempo, portanto temos sempre prioridade em relação a Hong Kong, fazemos questão de ter, embora já não contemos com os visitantes de Hong Kong. Mesmo assim, fazemos uma estimativa dos visitantes e, depois de feito o balanço, temos muitos turistas. Embora sejam muito mais locais, também temos muitos turistas que visitam a exposição, é muito divulgada”. Em 2016, passaram pela Casa Garden, onde a exposição se estende ao longo de um mês, “à volta de quatro mil visitantes”.

“[NA IMPRENSA DE MACAU] NÃO EXISTE A PREOCUPAÇÃO DE FAZER BOAS FOTOGRAFIAS”

Numa cidade onde diz existir tradição de jornalismo, Diana Soeiro aponta, contudo, a desvalorização quase total a que está votado o fotojornalismo, que tantas vezes coloca nas mãos dos jornalistas a função acrescida e indevida de fotografar: “Nós temos noção de que quando vai aos nossos eventos, o jornalista, com o telemóvel, tira uma fotografia e já está. Não existe a preocupação de fazer boas fotografias, e muitas vezes também nos pedem para enviar fotografias. Isso significa que as redacções não estão com pessoal qualificado para isso e não existe essa preocupação”. E a contínua presença da exposição dos trabalhos premiados do World Press Photo pode voltar as atenções para o fotojornalismo? “Sim, também nos interessa focar esse ponto. E nós continuamos a insistir nesse ponto”, assume.

E que leitura faz Diana Soeiro da fotografia vencedora da edição deste ano, assinada por Burhan Ozbilici? “Muito pessoalmente, porque eu compreendo todas as razões à volta da selecção da fotografia e faz todo o sentido, mas infelizmente é muito o espelho do que acontece hoje, há ali uma pessoa caída e tira-se uma fotografia. Faz-me confusão a exposição do corpo ali e essa fotografia andar a circular, mas ela circularia sempre, independentemente do World Press Photo. E na verdade isso acontece com outras fotografias de terror e de guerra, aparecem os corpos… esse confronto assim tão directo faz-me imensa confusão, pela questão da falta de privacidade”. Uma imagem que fixa o terror com uma aura fílmica, que lhe empresta um cunho de irrealidade. “É muito cinematográfica, aquela fotografia, aquilo nem parece real. Parece o James Bond, mas faz-me confusão o facto de se passar por cima da privacidade da pessoa morta para se falar de jornalismo, de guerra, destas quezílias todas. Faz-me imensa confusão”, confessa a coordenadora.